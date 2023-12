December 1, 2023 / 06:53 PM IST

Shane Dowrich : వెస్టిండీస్ వికెట్ కీప‌ర్ షేన్‌ డౌరిచ్(Shane Dowrich) విండీస్ క్రికెట్ బోర్డుకు పెద్ద షాకిచ్చాడు. ఇంగ్లండ్‌తో వ‌న్డే సిరీస్‌కు ఎంపికైన డౌరిచ్ శుక్ర‌వారం అంత‌ర్జాతీయ‌ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. 2020 డిసెంబ‌ర్‌లో చివ‌రిసారి దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వ‌హించిన డౌరిచ్ త‌న‌ ఎనిమిదేండ్ల కెరీర్‌కు గుడ్ బై చెప్పేశాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా విండీస్ క్రికెట్ డైరెక్ట‌ర్ మిల్సే బాస్‌కాంబే.. డౌరిచ్ సేవ‌ల్ని కొనియాడాడు.

‘వెస్టిండీస్ క్రికెట్‌కు అద్భుత సేవ‌లు అందించినందుకు డౌరిచ్‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై 2019లో బార్బ‌డోస్ వేదిక‌గా ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన టెస్టులో డౌరిచ్ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగి.. విజ్డెన్ ట్రోఫీ(Wiseden Trophy) గెల‌వ‌డంలో కీల‌క పాత్ర పోషించాడు’ అని మిల్సే ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపాడు.

Shane Dowrich has announced his retirement from international cricket and will not be part of the upcoming CG United ODI Series in Antigua and Barbados

Full story: https://t.co/I1gxAlJzlc

— Windies Cricket (@windiescricket) November 30, 2023