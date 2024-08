August 29, 2024 / 04:04 PM IST

Shannon Gabriel : వెస్టిండీస్ ఫాస్ట్ బౌల‌ర్ ష‌నాన్ గాబ్రియెల్(Shannon Gabriel)క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు ప‌లికాడు. అన్ని ఫార్మాట్ల నుంచి వైదొలుగుతున్న‌ట్టు అత‌డు వెల్ల‌డించాడు. దాంతో, అత‌డి 12 ఏండ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్‌కు ముంగిపు ప‌డ‌నుంది. ఈ విష‌యాన్ని గురువారం 36 ఏండ్ల‌ గాబ్రియెర్ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపాడు.

‘ఈ ప‌న్నెండు ఏండ్ల కాలంలో దేశం త‌ర‌ఫున అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడేందుకే అంకిత‌మ‌య్యాను. అంత‌ర్జాతీయ వేదిక‌ల మీద క్రికెట్ ఆడ‌డం నాకు ఎంతో సంతృప్తిని ఇచ్చింది. అయితే.. అన్ని మంచి విష‌యాలు కూడా ఏదో రోజు ముగుస్తాయి క‌దా? అని’ గాబ్రియెల్ త‌న పోస్ట్‌లో వెల్ల‌డించాడు.

Thank you, Shango!🫶🏾

You played with heart and passion, and your contribution to our beloved sport will forever be etched in the pages of our history.❤️

WI wish you the best in your next chapter.🏏#WISaluteYou pic.twitter.com/teTyBlbQlg

— Windies Cricket (@windiescricket) August 28, 2024