December 10, 2023 / 03:29 PM IST

Clyde Butts : వెస్టిండీస్ మాజీ క్రికెట‌ర్ క్లైడె బ‌ట్స్(Clyde Butts) క‌న్నుమూశాడు. 66 ఏండ్ల వ‌య‌సున్న ఆయ‌న శుక్ర‌వారం జ‌రిగిన‌ కారు ప్ర‌మాదం(car accident)లో దుర్మ‌ర‌ణం చెందాడు. గ‌యానా(Guyana)లోని ఈస్ట్ బ్యాంక్ డెమెర‌రా స‌మీపంలో బట్స్ కారుకు యాక్సిడెంట్ అయింది. ప్ర‌మాదంలో తీవ్ర‌ గాయాలు కావ‌డంతో ఆయ‌న మ‌ర‌ణించాడు. దాంతో, వెస్టిండీస్ క్రికెట్‌లో తీవ్ర విషాదం నెల‌కొంది. బ‌ట్స్ మృతి ప‌ట్ల విండీస్ మాజీ క్రికెట‌ర్లు సంతాపం వ్య‌క్తం చేశారు.

‘నా ప్రియ‌మైన స్నేహితుడు బ‌ట్స్ మ‌ర‌ణించాడ‌నే వార్త విని షాక‌య్యా. ఎంతో బాధ‌గా ఉంది. అతనొక అద్భుత‌మైన వ్య‌క్తి. నిజ‌మైన జెంటిల్మ‌న్. అత‌డి కుటుంబ స‌భ్యుల‌కు ప్ర‌గాఢ సానుభూతి తెలియ‌జేస్తున్నా’ అని మాజీ కెప్టెన్ కార్ల్ హూప‌ర్(Carl Hooper) ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ పెట్టాడు.

I am shocked and deeply saddened to hear of the passing of my dear friend Clyde Butts. A true gentleman of the game and a wonderful man. Condolences to his family and friends. RIP Buttsy 🙏🏿🕊

— Carl Hooper (@CarlHooper) December 9, 2023