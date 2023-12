Bobby Simha | ఇండియన్ 3 గురించి బాబీ సింహా క్లారిటీ ఇచ్చేశాడోచ్‌..!

December 10, 2023 / 02:53 PM IST

Indian ౩ | కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు వివిధ భాషల ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి ఇండియన్ 2 (Indian 2). శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వంలో కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. భారతీయుడు సీక్వెల్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఇండియన్‌ 2 గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తోంది. కాగా ఇదే ప్రాంఛైజీలో ఇండియన్ 3కూడా ఉండబోతుందని ఇప్పటికే నెట్టింట వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

ఇండియన్‌ 2 చిత్రంలో తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకలకు సుపరిచితుడైన బాబీ సింహా ఈ చిత్రంలో కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఇండియన్ 3కు సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ లీక్ ఇచ్చి మూవీ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తున్నాడు బాబీ సింహా. ఇండియన్‌ 2, ఇండియన్ 3 షూటింగ్స్‌ ఒకేసారి కొనసాగుతున్నాయని కామెంట్‌ చేయడంతో త్రీక్వెల్‌ పక్కా అని అర్థమవుతోంది. అయితే మూడో పార్టుకు సంబంధించి మాత్రం ఎలాంటి వివరాలు వెల్లడించలేదు.

పాన్ ఇండియా కథాంశంతో వస్తోన్న ఈ మూవీలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, బ్రహ్మానందం, స‌ముద్రఖని, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తూ.. సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి.

శంకర్‌ టీం ఇప్పటికే ఇండియన్ 2లోనీ కీలక షెడ్యూల్‌ను చెన్నై , లాస్‌ ఏంజెల్స్‌, తైవాన్‌, సౌతాఫ్రికా ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించారు. శంకర్ సినిమాలంటే ఆల్‌టైమ్‌ బ్లాక్ బస్టర్‌ సాంగ్స్‌ కూడా ఉంటాయని తెలిసిందే. ఇండియన్‌ 2 ఆడియో హక్కులను పాపులర్‌ మ్యూజిక్‌ లేబుల్ సోనీ మ్యూజిక్‌ భారీ ధరకు దక్కించుకుంది.

Keep your speakers ready 🔊⚡️

భాషల వారీగా..

THE NEXT GRAND ANNOUNCEMENT 🤩 #SSRForUlaganayagan 🔥

Actor #KamalHaasan gifts Panerai Luminor watch worth ₹8.77 lacs to #Indian2 director Shankar. pic.twitter.com/WdU8fHUwtG

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 28, 2023

Ulaganayagan #KamalHaasan gifted a watch to director #Shankar after watching rushes of #Indian2 💥

He was very confident that this movie will be a peak of Shankar 🤩🔥 pic.twitter.com/Z9qGFTJJL0

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 28, 2023