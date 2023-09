Asia Cup 2023 | ఈ బుడ్డోడిని ఎదుర్కోలేక.. భారత్‌ విలవిల

September 12, 2023 / 08:00 PM IST

Asia Cup 2023 : ఆసియాకప్‌ సూపర్‌-4లో పాకిస్థాన్‌పై ఘనవిజయం సాధించిన టీమ్‌ఇండియా శ్రీ‌లంకతో పోరులో విఫలమైంది. ముఖ్యంగా లంక యువ స్పిన్నర్‌ దునిత్‌ వెల్లలగే(Dunith Wellalage) ధాటికి వరుస విరామాల్లో వికెట్లు కోల్పోయింది. చివరకు 213 పరుగులకు పరిమితమైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనతో దునిత్‌ రికార్డు సృష్టించాడు.

లంక తరఫున అతి పిన్న వయసు(20 ఏళ్లు) లో 5 వికెట్ల ఘనత సాధించాడు. 10 ఓవ‌ర్ల‌లో 40 ప‌రుగులిచ్చి 5 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.ఇప్పటి వరకు 12 వన్డేలు మాత్రమే ఆడిన దునిత్‌కు ఈ ఫార్మాట్‌లో ఇవే అత్యుత్తమ గణాంకాలు కావడం విశేషం. భార‌త స్టార్ ప్లేయ‌ర్లు రోహిత్‌ శర్మ, విరాట్‌ కోహ్లీ, శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, కేఎల్‌ రాహుల్‌, హార్దిక్‌ పాండ్యా వికెట్లు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

☝️ Rohit Sharma

☝️ Shubman Gill

☝️ Virat Kohli

☝️ KL Rahul

☝️ Hardik Pandya

What a spell from Dunith Wellalage! He becomes the youngest Sri Lankan to take a five-wicket haul in men’s ODIs 🔥 #SLvIND LIVE 👉 https://t.co/yjh54eDXBm#AsiaCup2023 pic.twitter.com/edkzHuMzQW

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) September 12, 2023