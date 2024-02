Yashasvi Jaiswal | డబుల్‌ సెంచరీ హీరో యశస్వి జైస్వాల్‌ ఇలాకాలో సంబురాలు.. Video

February 3, 2024 / 03:12 PM IST

Yashasvi Jaiswal: ఇంగ్లండ్‌తో రెండో టెస్టులో డబుల్‌ సెంచరీ చేసిన భారత యువ క్రికెటర్‌ యశస్వి జైస్వాల్‌ ఇలాకాలో సంబురాలు జరుగుతున్నాయి. యశస్వి స్వస్థలం అయిన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బదోహిలో క్రికెట్‌ అభిమానులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. పటాకులు కాల్చి, స్వీట్లు పంచుకుని ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటున్నారు. డప్పుచప్పుళ్లతో స్టెప్పులు వేశారు. ఈ సంబురాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలను కింది వీడియోలో చూడవచ్చు.

#WATCH | Uttar Pradesh | People burst crackers and distributed sweets in Bhadohi – the hometown of cricketer Yashasvi Jaiswal as he hit a double-century today in the second test match against England. pic.twitter.com/kwB68wxQcc

— ANI (@ANI) February 3, 2024