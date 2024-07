July 12, 2024 / 10:34 PM IST

Wasim Akram: వ‌చ్చే ఏడాది జ‌రుగ‌బోయే చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ నిర్వ‌హ‌ణ‌పై ప్ర‌తిష్ఠంభ‌న నెల‌కొంది. పాకిస్థాన్ ఆతిథ్యమిస్తున్న ఈ మెగా టోర్నీకి టీమిండియా (Team India) వెళ్ల‌డం లేద‌ని స‌మాచార‌మే అందుకు కార‌ణం. దాంతో, నిరుడు ఆసియా క‌ప్ మాదిరిగానే హైబ్రిడ్ మోడ‌ల్‌లో టోర్నీ జ‌రుపుతారనే వార్త‌లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేప‌థ్యంలో పాక్ లెజెండ‌రీ బౌల‌ర్ వ‌సీం అక్ర‌మ్ (Wasim Akram) త‌మ దేశ‌మంతా టీమిండియా రాక కోసం ఎదురు చూస్తోంద‌ని అన్నాడు.

‘రాజ‌కీయాల‌ను ఆట‌కు ముడిపెట్టొద్దు. పాక్‌లో చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ ఆడేందుకు భార‌త జ‌ట్టు వ‌స్తే మేమంతా ఘ‌న స్వాగ‌తం ప‌లుకుతాం. మా దేశ పౌరులంతా టీమిండియా రాక కోసం చూస్తున్నారు’ అని వ‌సీం తెలిపాడు. అంతేకాదు చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీకి పాక్‌లో ఏర్పాట్లు చ‌కాచ‌కా సాగుతున్నాయ‌ని వ‌సీం చెప్పాడు. సౌక‌ర్యాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కొత్త స్టేడియాలు క‌ట్టించారు. లాహోర్, ఇస్లామాబాద్, కరాచీల్లో పీసీబీ చైర్మ‌న్ మొహ్సిన్ న‌ఖ్వీ కొత్త మైదానాలు నిర్మించాడు. కాబట్టి ఈసారి టోర్నీ గొప్ప‌గా సాగుతుంద‌ని ఆశిస్తున్నా అని వ‌సీం వెల్ల‌డించాడు.

