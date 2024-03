March 28, 2024 / 10:50 PM IST

IPL 2024 DC vs RR : రాజ‌స్థాన్ నిర్దేశించిన 186 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఢిల్లీ మూడో వికెట్ ప‌డింది. దంచికొడుతున్న ఓపెన‌ర్ డేవిడ్ వార్న‌ర్‌(49) హాఫ్ సెంచ‌రీకి ముందు ఔటయ్యాడు. అవేశ్ ఖాన్ ఓవ‌ర్లో సందీప్ శ‌ర్మ సూప‌ర్ క్యాచ్‌తో వార్న‌ర్ పెవిలియ‌న్ చేరాడు. స్ట‌బ్స్ క్రీజులోకి వ‌చ్చాడు. మ‌రోఎండ్‌లో కెప్టెన్ రిష‌భ్‌ పంత్‌(26) ధాటిగా ఆడుతున్నాడు. 13 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 105/3.

ఢిల్లీ విజ‌యానికి 42 బంతుల్లో 81 ప‌రుగులు కావాలి. ప‌వ‌ర్ ప్లేలో బ‌ర్గ‌ర్ విజృంభ‌ణ‌తో ఢిల్లీ 30 ప‌రుగుల‌కే రెండు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఒకే ఓవ‌ర్లో వ‌రుస బంతుల్లో మిచెల్ మార్ష్‌(23), రికీ భూయి(0)లను బ‌ర్గ‌ర్ వెన‌క్కి పంపాడు. అక్క‌డి నుంచి పంత్, వార్న‌ర్‌లు ఇన్నింగ్స్ నిర్మిస్తూ వ‌చ్చారు.

𝙍𝙞𝙥𝙥𝙚𝙧 𝘼𝙡𝙚𝙧𝙩! 🚨

Sandeep Sharma with an unbelievable catch to dismiss David Warner 👏👏

Head to @JioCinema and @StarSportsIndia to watch the match LIVE #TATAIPL | #RRvDC pic.twitter.com/YiPxZ3nS8l

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2024