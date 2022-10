Virat Kohli: ఒంటి చేతితో స్టన్నింగ్‌ క్యాచ్‌ పట్టిన కోహ్లీ.. వీడియో

October 17, 2022 / 02:27 PM IST

మెల్‌బోర్న్‌: విరాట్ కోహ్లీ ఇవాళ అద్భుతమైన ఫీల్డింగ్‌ స్కిల్స్‌ ప్రదర్శించాడు. టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన వార్మప్‌ మ్యాచ్‌లో.. కోహ్లీ ఒంటి చేతితో క్యాచ్‌ను పట్టి అందర్నీ స్టన్‌ చేశాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో కళ్లు చెదిరే క్యాచ్‌ పట్టడమే కాదు.. టిమ్‌ డేవిడ్‌ను అతను రనౌట్‌ చేసిన తీరు కూడా హైలెట్‌.

చివరి ఓవర్‌లో ఆసీస్‌కు 11 రన్స్‌ అవసరం వచ్చిన సందర్భంలో.. షమీకి బౌలింగ్‌ బాధ్యతలు అప్పగించాడు. తొలి రెండు బంతుల్లో రెండేసి రన్స్‌ తీశారు. ఇక మూడవ బంతికి ప్యాట్‌ కమ్మిన్స్‌ భారీ షాట్‌ కొట్టాడు. లాంగాన్‌ మీదుగా గాలిలో వెళ్తున్న బంతిని బౌండరీ వద్ద కోహ్లీ అద్భుతమైన రీతిలో అందుకున్నాడు. గాలిలో పైకి ఎగిరిన కోహ్లీ కుడి చేతితో ఆ క్యాచ్‌ పట్టేశాడు. పర్ఫెక్ట్‌ టైమింగ్‌తో జంప్‌ చేసిన కోహ్లీ కళ్లు చెదిరే రీతిలో క్యాచ్‌ పట్టుకున్నాడు.

VIRAT KOHLI STOP IT!! Takes catch of the tournament.. in a warm up 😂🔥 #T20WorldCup pic.twitter.com/KosXyZw8lm

— Liam Clarke (@Clarkeyy23) October 17, 2022