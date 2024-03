March 12, 2024 / 04:36 PM IST

Virat Kohli | ఈ ఏడాది జూన్‌లో అమెరికా, వెస్టి్ండీస్‌లు సంయుక్తంగా నిర్వహించనున్న టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌కు ముందే భారత జట్టుకు భారీ షాక్‌ తప్పేట్టు లేదు. స్టార్‌ బ్యాటర్‌, ప్రపంచంలోని ఏ పిచ్‌పై అయినా పరుగులు రాబట్టే రన్‌ మిషీన్‌ విరాట్‌ కోహ్లీని టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌లో పక్కనబెట్టనున్నట్టు పుకార్లు షికారుచేస్తున్నాయి. ఈ మేరకు బీసీసీఐ ఇప్పటికే పని ప్రారంభించిందని, అతడిని స్వచ్ఛందంగా తప్పుకునేలా చేసేందుకు చీఫ్‌ సెలక్టర్‌ అజిత్‌ అగార్కర్‌కు పని అప్పజెప్పినట్టూ జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి.

2022లో ఆస్ట్రేలియా వేదికగా ముగిసిన టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ తర్వాత సుమారు ఏడాదిన్నర తర్వాత కోహ్లీ.. ఇటీవలే ఆఫ్గానిస్తాన్‌తో స్వదేశంలో జరిగిన టీ20 సిరీస్‌లో ఆడాడు. ప్రస్తుతం సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉన్న కోహ్లీ.. రాబోయే పొట్టి ప్రపంచకప్‌ కూడా ఆడనున్నాడని చాలాకాలంగా వార్తలు వస్తున్నా బీసీసీఐ మాత్రం అతడిని పక్కనబెట్టాలని చూస్తున్నట్టు ప్రముఖ ఆంగ్ల పత్రిక టెలిగ్రాఫ్‌ ఒక కథనం వెల్లడించింది.

ఎందుకు..?

టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ జరుగబోయే యూఎస్‌/వెస్టిండీస్‌ పిచ్‌లు కోహ్లీ బ్యాటింగ్‌ శైలికి అనుకూలంగా ఉండవని, అందుకే ఈ మెగా టోర్నీలో రన్‌ మిషీన్‌ను పక్కనబెట్టాలని భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. టెస్టులు, వన్డేలలో కోహ్లీ నిలకడ, ఆటతీరుపై ఎవరికీ ఎలాంటి సమస్యా లేకపోయినా పొట్టి ఫార్మాట్‌లో మాత్రం కోహ్లీ స్ట్రైక్‌ రేట్‌ ఆశాజనకంగా లేకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని సమాచారం. ఆరంభంలో నెమ్మదిగా ఆడుతూ క్రీజులో కుదురుకున్నాక గానీ బ్యాట్‌ ఝుళిపించని కోహ్లీ ఆటతీరు యూఎస్‌-విండీస్‌ పిచ్‌లకు నప్పదని అందుకే అతడిని తప్పించి యువ ఆటగాళ్లను ఆడించాలని సెలక్టర్లు, టీమ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ భావిస్తోంది. దీనిపై అజిత్‌ అగార్కర్‌.. త్వరలోనే కోహ్లీని కలిసి అతడిని ఒప్పించనున్నట్టు సమాచారం.

#Viratkohli is dropped from T20 world cup! Good decision from BCCI. He’s not a that good player for t20, we need some quick hitters, not Kohli. pic.twitter.com/qCR588TBQ0

అదే జరిగితే..

కోహ్లీ టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌కు మిస్‌ అయితే అది భారత జట్టుతో పాటు అతడి ఐసీసీ ట్రోఫీ కలకూ ఎండ్‌ కార్డ్‌ పడ్డట్టే. బ్యాటర్‌గా కెప్టెన్‌గా ఎన్ని రికార్డులు సాధించినా కోహ్లీ.. ఐసీసీ ట్రోఫీ గెలవలేదని అభిమానుల్లో ఆవేదన ఉంది. గతేడాది వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో కోహ్లీతో పాటు రోహిత్‌లు స్వదేశంలో ఐసీసీ ట్రోఫీని సగర్వంగా ఎత్తుకుంటారనుకుంటే ఫైనల్‌లో భారత్‌ చిత్తు అయింది. ఈ ఏడాది వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో ఆడకుంటే కోహ్లీ.. మళ్లీ 2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌ దాకా వేచి ఉండాల్సిందే. అప్పటిదాకా కోహ్లీ ఆడతాడా..? లేదా..? అన్నది అనుమానమే.

Virat Kohli is not good in T20I’s. He should be dropped from #T20WorldCup2024 

He Only Has :

• POTT in T20WC 2014

• POTT in T20WC 2016 Slow

pitches will not suit Virat Kohli  (Joke of the Decade) #ViratKohli pic.twitter.com/EzOJAn8wDq

— ¢hนhค (@chuha99678) March 12, 2024