July 14, 2023 / 01:03 PM IST

డొమినిక్‌: కొన్ని సంద‌ర్భాల్లో చిన్న చిన్న విష‌యాల‌ను కూడా సెల‌బ్రేట్ చేసుకోవ‌డం తెలియాల్సిందే. అలాంటి ఘ‌ట‌నే విండీస్‌తో జ‌రుగుతున్న తొలి టెస్టులో చోటుచేసుకున్న‌ది. టాప్ బ్యాట‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ(Virat Kohli).. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో తొలి ఫోర్ కొట్టిన త‌ర్వాత .. ఆ సంద‌ర్భాన్ని ఎంజాయ్ చేశాడు. ఆ ఫ‌న్నీ మూమెంట్‌కు చెందిన వీడియో ఒక‌టి రిలీజైంది. స్పిన్ బౌలింగ్‌లో క‌వ‌ర్స్ దిశ‌గా ఫోర్ కొట్టిన కోహ్లీ.. ఆ త‌ర్వాత త‌న చేతుల్లో గాలిలోకి విసిరి సెల‌బ్రేట్ చేసుకున్నాడు. అయితే ఆ ఇన్నింగ్స్‌లో 81 బంతులు ఆడిన త‌ర్వాత ఫోర్ కొట్టిన అత‌ను.. ఆ మూమెంట్‌ను ఎంజాయ్ చేశాడు. కామెంటేట‌ర్లు కూడా ఆ ఫ‌న్నీ సంద‌ర్భానికి న‌వ్వేశారు.

Calling it a night! That celebration by @imVkohli after hitting his first boundary on the 81st ball.

.

.#INDvWIonFanCode #WIvIND pic.twitter.com/4SjNLZCMhx

— FanCode (@FanCode) July 13, 2023