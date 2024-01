Virat Kohli: మరో అరుదైన రికార్డుకు చేరువలో కోహ్లీ.. సాధిస్తే ప్రపంచంలో నాలుగో బ్యాటర్‌

January 9, 2024 / 08:24 PM IST

Virat Kohli: టీమిండియా బ్యాటింగ్‌ దిగ్గజం విరాట్‌ కోహ్లీకి రికార్డులు కొత్తేం కాదు. తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో మరెవరికీ సాధ్యంకాని రికార్డులు సొంతం చేసుకున్న ఈ పరుగుల యంత్రం.. అఫ్గానిస్తాన్‌తో సిరీస్‌లో మరో అరుదైన రికార్డుకు చేరువకాబోతున్నాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో టీ20లు, లీగ్‌లలో ఆడుతూ అత్యధిక పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్లలో భారత్‌ నుంచి 12వేల పరుగుల మైలురాయిని చేరుకోబోతున్నాడు. మరో 35 పరుగులు చేస్తే అతడు ఈ ఘనతను దక్కించుకుంటాడు.

35 ఏండ్ల ఈ ఢిల్లీ బ్యాటర్‌.. టీ20, ఐపీఎల్‌లో కలిపి ఇప్పటివరకూ 374 మ్యాచ్‌లలో 11,965 పరుగులు సాధించాడు. భారత్‌ నుంచి ఇన్ని పరుగులు చేసిన బ్యాటర్‌ కూడా అతడొక్కడే. పొట్టి క్రికెట్‌లో అత్యధికంగా పరుగులు చేసిన క్రికెటర్లలో కోహ్లీ నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాడు. ఈ జాబితాలో వెస్టిండీస్‌ ఓపెనర్‌ క్రిస్‌ గేల్‌ (14,562) అగ్రస్థానంలో ఉండగా పాకిస్తాన్‌ బ్యాటర్‌ షోయభ్‌ మాలిక్‌ (12,993) రెండోస్థానంలో ఉన్నాడు. విండీస్‌ మాజీ ఆల్‌ రౌండర్‌ కీరన్‌ పొలార్డ్‌ (11,965) మూడో స్థానంలో ఉండగా కోహ్లీ ఫోర్త్‌ ప్లేస్‌లో ఉన్నాడు.

Rohit Sharma just 18 Sixes away to becomes first player to hits 200 Sixes in T20I Internationals history.

– THE HITMAN…!!!! pic.twitter.com/xTosZnhCSC

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) January 9, 2024