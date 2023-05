IPL 2023 | ఐపీఎల్‌ ఫైనల్‌లో సీఎస్‌కే విజయం.. అభిమానుల సంబరాలు చూశారా.. వీడియోలు

May 31, 2023 / 04:27 PM IST

IPL 2023 | రెండు నెలలుగా అభిమానులను ఉర్రూతలూగించిన ఇండియన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (IPL 2023‌) 16వ సీజన్‌లో చెన్నై విజేతగా నిలిచిన విషయం తెలిసిందే. సోమవారం రాత్రి అహ్మదాబాద్‌లో జ‌రిగిన ఐపీఎల్ 2023 ఫైన‌ల్‌ ఉత్కంఠ‌భ‌రిత పోరులో చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ (Chennai Super Kings) 5 వికెట్ల తేడాతో డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ ( Gujarat Titans) పై విజ‌యం సాధించింది. కీలక సమయంలో రవీంద్ర జడేజా (Ravindra Jadeja) సిక్స్‌, ఫోర్‌ కొట్టి చెన్నైను గెలిపించాడు. దీంతో కెప్టెన్‌ ఎంఎస్‌ (MS Dhoni) ధోనీ సారథ్యంలో చెన్నై జట్టు ఐదోసారి ఐపీఎల్‌ కప్పును ముద్దాడింది.

ఈ విజయంతో ధోనీ సేనకు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అభినందనలు వెల్లువెత్తాయి. మరోవైపు సీఎస్‌కే విజయంతో అభిమానులు సంబరాలు చేసుకున్నారు. అహ్మదాబాద్‌ స్టేడియంలో అభిమానులు ‘ధోనీ.. ధోనీ.. ధోనీ’ అంటూ హోరెత్తించారు. ఇక ఇళ్లలో కూర్చుని టీవీల్లో మ్యాచ్‌ను వీక్షించిన అభిమానులు చెన్నై జట్టు విజయం ఖాయం అవగానే ఒక్కరాసిగా ఎగిరిగంతేశారు. కొందరైతే భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. తమ అభిమాన జట్టు విజయాన్ని ఆస్వాదించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

CSK CSK CSK🔥🔥🔥💥💥💥 The team with lots of emotion @ChennaiIPL pic.twitter.com/oZh2DUBUqt — Emman Joe (@emmanueljoe991) May 29, 2023

The sound from the Narendra Modi Stadium when CSK won the final.pic.twitter.com/6nI39kmShe — Johns. (@CricCrazyJohns) May 29, 2023

That Winning Moment ❤️😍❤️

One Of The Best Final 💪💪

Yessss We are the Champions 😍😍😍

Love u @ChennaiIPL and @msdhoni ❤️

Thank u @imjadeja 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #Csk ku Whistle Podu ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/AtEv6kWSxQ — Sathish (@actorsathish) May 29, 2023

