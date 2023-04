IPL 2023 | హాఫ్‌ సెంచరీ పూర్తికాగానే కోహ్లీ అగ్రెసివ్‌ సెలెబ్రేషన్‌.. వీడియో, ఫొటోలు వైరల్‌

April 15, 2023 / 06:12 PM IST

బెంగళూరు: కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో ఇవాళ రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు (RCB), ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ (DC) జట్ల మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో విరాట్‌ కోహ్లీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాడు. వార్నర్‌ నేతృత్వంలోని ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ టాస్‌ గెలిచి ఫీల్డింగ్‌ ఎంచుకోవడంతో ఆర్సీబీ ముందుగా బ్యాటింగ్‌ చేసింది. ఆర్సీబీ ఇన్నింగ్స్‌లో కెప్టెన్‌ కోహ్లీ దూకుడు ప్రదర్శించాడు.

ఫోర్‌లు, సిక్సర్‌లతో స్కోరు బోర్డును పరుగులు తీయించాడు. దూకుడైన ఆటతో కేవలం 33 బంతుల్లోనే అర్ధసెంచరీ పూర్తిచేసుకున్నాడు. అయితే అర్ధసెంచరీ పూర్తవగానే కోహ్లీ అగ్రెసివ్‌గా సెలెబ్రేట్‌ చేసుకున్నాడు. ఛాతీపై గుద్దుకుంటూ, గట్టిగా అరుస్తూ కోహ్లీ హాఫ్‌ సెంచరీని సెలెబ్రేట్‌ చేసుకుంటుండగా.. స్టాండ్స్‌లో అతని భార్య లేచి నిలబడి చిరునవ్వు చిందిస్తూ చప్పట్లతో అభినందించింది.

అయితే, కోహ్లీ అగ్రెసివ్‌ సెలెబ్రేషన్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. కింది ఫోటోలు వీడియోలపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి..

