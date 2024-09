September 12, 2024 / 07:57 PM IST

Asian Champions Trophy : ఆసియా చాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీలో అజేయంగా దూసుకెళ్తున్న భార‌త పురుషుల హాకీ జ‌ట్టు(India Hockey Team)కు క‌ఠిన స‌వాల్ ఎదురుకానుంది. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ టీమిండియా ఫైన‌ల్ బెర్తు కోసం పాకిస్థాన్‌(Pakistan)తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది. మెగా టోర్నీలో ఓట‌మ‌న్న‌దే ఎరుగ‌ని చిర‌కాల ప్ర‌త్య‌ర్థులు సెమీఫైన‌ల్లో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. దాంతో, ఇంటిదారి ప‌ట్టేది ఎవ‌రు? అని క్రీడాభిమానుల్లో ఆస‌క్తి నెల‌కొంది. సెప్టెంబ‌ర్ 14, శ‌నివారం దాయాదుల ఫైట్ జ‌రుగ‌నుంది.

వ‌రుస‌గా రెండో టైటిల్ వేట‌లో దూసుకెళ్తున్న భార‌త జ‌ట్టు జైత్ర‌యాత్ర కొన‌సాగిస్తోంది. కొరియాపై భారీ విజ‌యం(3-1)తో హ‌ర్మ‌న్‌ప్రీత్ సింగ్ బృందం అల‌వోక‌గా సెమీస్ చేరింది. ఇక గురువారం సాయంత్రం జ‌రిగిన క్వార్ట‌ర్స్‌లో పాకిస్థాన్ సైతం పంజా విసిరింది. ఆతిథ్య‌ చైనాపై 5-1తో గెలుపొంది పాయింట్ల ప‌ట్టిక‌లో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. త‌ద్వారా పాక్ జ‌ట్టు టీమిండియా స‌వాల్‌కు సిద్ధ‌మైంది. కొరియా, మ‌లేషియాలు మూడు, నాలుగు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.

India passes the Korean test with flying numbers🥳

Araijeet Singh Hundal scored the opening goal followed by Harmanpreet’s Penalty Corner’s.

We are into the Semi-Finals🥳

India 🇮🇳 3-1 🇰🇷 Korea

Next up is the last match of our group stage against Pakistan on Saturday at 1:15… pic.twitter.com/mYaePXrWHm

— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 12, 2024