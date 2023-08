August 14, 2023 / 05:59 PM IST

Tymal Mills – Hat-trick : ది హండ్రెడ్(The Hundred) లీగ్‌లో స‌థ‌ర్న్ బ్రేవ్స్(Southern Brave) బౌల‌ర్ టైమ‌ల్ మిల్స్‌(Tymal Mills) అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. ఇంగ్లండ్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న‌ ఈ టోర్నీలో వెల్ష్ ఫైర్‌(Welsh Fire) జ‌ట్టుపై హ్యాట్రిక్ వికెట్లు తీశాడు. దాంతో, స‌థ‌ర్న్ బ్రేవ్స్ త‌ర‌ఫున హ్యాట్రిక్ తీసిన రెండో బౌల‌ర్‌గా నిలిచాడు. 2021లో లెగ్ స్పిన్న‌ర్ ఇమ్రాన్ తాహిర్(Imran Tahir) ఈ ఫీట్ సాధించాడు. అత‌ను కూడా వెల్ష్ ఫైర్‌పైనే హ్యాట్రిక్ తీయ‌డం విశేషం. నిన్న జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో వెల్ష్ ఫైర్ ఆట‌గాళ్లు బెన్ గ్రీన్, హ్యారిస్ రౌఫ్‌, డేవిడ్ పైన్‌ల‌ను వ‌ర‌స బంతుల్లో మిల్స్‌ పెవిలియ‌న్ పంపాడు.

మ‌రోవిష‌యం ఏంటంటే..? హండ్రెడ్ లీగ్‌లో(పురుషుల‌, మ‌హిళ‌ల టోర్నీ) హ్యాట్రిక్ తీసిన‌ నాలుగో బౌల‌ర్‌గా మిల్స్ గుర్తింపు సాధించాడు. అత‌డి కంటే ముందు అల‌నా కింగ్(Alana King), ష‌బ్నిం ఇస్మాయిల్(Shabnim Ismail), ఇమ్రాన్ తాహీర్ ఈ ఫీట్ సాధించారు.

