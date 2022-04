April 6, 2022 / 05:25 PM IST

ప్రఖ్యాత సోషల్ మీడియా వేదిక ట్విట్టర్‌‌లో ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉండదు. అయితే ఇది కావాలని చాలా మంది ప్రముఖులు చాలా కాలంగా ట్విట్టర్‌ను అభ్యర్థిస్తున్నారు. ఇటీవల ట్విట్టర్‌లో భారీగా షేర్లు కొన్ని ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలన్ మస్క్ కూడా ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ అభిమానే. ట్విట్టర్ షేర్‌ హోల్డర్ అయిన తర్వాత ఆయన తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఒక పోల్ పెట్టారు.

దీనిలో ఇప్పటి వరకు 40 లక్షల మంది ఓట్లు వేసినట్లు సమాచారం. ఇది జరిగిన తర్వాత ఏప్రిల్ 1వ తేదీన ట్విట్టర్ అధికారిక ఖాతాలో.. తాము ఎడిట్ బటన్‌పై పని చేస్తున్నామని ప్రకటన వచ్చింది. అయితే అది ‘ఫూల్స్ డే’ కావడంతో ట్విట్టర్ జోక్ చేసిందని అంతా అనుకున్నారు. కానీ అది నిజమేనని తాము ఎడిట్ బటన్‌పై పని చేస్తున్నామని ట్విట్టర్ తెలిపింది.

అయితే ఎలన్ మస్క్ పెట్టిన పోల్‌కు తమ నిర్ణయానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదని కూడా స్పష్టం చేసింది. ఈ ఫంక్షన్ వల్ల లాభాలేంటి? నష్టాలేంటి? ఎలా చేయొచ్చు? అనే అంశాలన్నింటినీ విశ్లేషిస్తున్నామని చెప్పింది. త్వరలోనే ట్విట్టర్ పెయిడ్ సర్వీస్ ‘ట్విట్టర్ బ్లూ’లో దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అందుబాటులోకి తెచ్చే యోచనలో ఈ కంపెనీ ఉన్నట్లు సమాచారం.

we are working on an edit button

— Twitter (@Twitter) April 1, 2022