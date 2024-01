January 13, 2024 / 01:14 PM IST

Tim Southee : న్యూజిలాండ్ (Newzealand) సీనియ‌ర్ పేస‌ర్ టిమ్ సౌథీ(Tim Southee) చర‌త్ర సృష్టించాడు. పొట్టి క్రికెట్‌లో అత్య‌ధిక వికెట్ల వీరుడిగా రికార్డు నెల‌కొల్పాడు. బ్యాట‌ర్ల‌కు స్వ‌ర్గ‌ధామ‌మైన‌ టీ20ల్లో ఏకంగా 150 వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు. పాకిస్థాన్‌తో జ‌రిగిన తొలి టీ20లో నాలుగు వికెట్లు తీసిన సౌథీ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. త‌ద్వారా పొట్టి ఫార్మాట్‌లో బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ ష‌కీబుల్ హ‌స‌న్‌(Shakib Al Hasan)ను రికార్డును సౌథీ బ‌ద్ధ‌లు కొట్టాడు.

ప్ర‌పంచంలోనే మేటి ఆల్‌రౌండ‌ర్ల‌లో ఒక‌డైన‌ ష‌కీబ్ 40 వికెట్ల‌తో రెండో స్థానానికి ప‌డిపోయాడు. అఫ్గ‌నిస్థాన్ సార‌థి ర‌షీద్ ఖాన్‌(Rashid Khan) 130 వికెట్ల‌తో మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. టీ20ల్లో అత్య‌ధిక వికెట్ల వీరుల టాప్ 10 జాబితాలో ఒక్క భార‌త బౌల‌ర్ కూడా లేక‌పోవ‌డం గ‌మ‌నార్హం.

Tim Southee became the first bowler to breach the 150-wicket barrier in men’s T20Is 👏

Details 👉 https://t.co/9vkxGBD0JQ#NZvPAK pic.twitter.com/F6DKpuk9S6

— ICC (@ICC) January 12, 2024