January 13, 2024 / 12:28 PM IST

అయోధ్య: శ్రీ రామ జ‌న్మ‌భూమిలో ఆల‌యం నిర్మాణం శాస్త్ర ప్ర‌కారం జ‌రుగుతోంద‌ని శ్రీరామ జ‌న్మ‌భూమి తీర్థ‌క్షేత్ర ప్ర‌ధాన అర్చ‌కుడు ఆచార్య స‌త్యేంద్ర దాస్(Acharya Satyendra Das) తెలిపారు. 22న జ‌ర‌గ‌నున్న ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట కార్య‌క్ర‌మానికి హాజ‌రుకావ‌ద్దు అన్న నెపంతోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ సాకులు చెబుతోంద‌న్నారు. ఆల‌య నిర్మాణం పూర్తి కాకుండానే ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట చేస్తున్నార‌ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. నాలుగు మ‌ఠాల‌కు చెందిన శంక‌రాచార్యులు కూడా అయోధ్య రామాల‌య ప్రాణ ప్ర‌తిష్ట‌పై ఇటీవ‌ల స్పందించారు. అయితే ఈ అంశంపై శంక‌రాచార్యుల అభిప్రాయాల‌ను, ఆలోచ‌న‌ల‌ను ప్ర‌శ్నించ‌లేమ‌ని, ఆ అంశంపై తానేమీ మాట్లాడ‌లేన‌ని స‌త్యేంద్ర దాస్ తెలిపారు.

#WATCH | On Shankaracharyas not attending Ayodhya Ram Temple ‘Pran Pratishtha’, Acharya Satyendra Das, chief priest of Shri Ram Janambhoomi Teerth Kshetra “…We can’t question the views and thoughts of the Shankaracharyas…I can’t say anything on it.” pic.twitter.com/hxVaNDNZoI

— ANI (@ANI) January 13, 2024