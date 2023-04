April 2, 2023 / 09:42 PM IST

IPL 2023 : ఐపీఎల్ ఐదో మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) 171 ప‌రుగులు చేసింది. ఆర్సీబీ(RCB) బౌల‌ర్ల ధాటికి ప్ర‌ధాన బ్యాట‌ర్లంతా చేతులెత్తేశారు. యంగ్‌స్ట‌ర్ తిల‌క్ వ‌ర్మ(84) ఒక్క‌డే అర్ధ శ‌త‌కంతో రాణించాడు. సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ (15), నేహ‌ల్ వ‌ధీర (21) అత‌డికి స‌హ‌కారం అందించారు. తిల‌క్ వ‌ర్మ చివ‌రిదాకా నిల‌బడ‌డంతో ముంబై పోరాడ‌గ‌లిగే స్కోర్ చేసింది.

20వ‌ ఓవ‌ర్ తొలి బంతిని అర్ష‌ద్ ఖాన్(1) స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు. తిల‌క్ వ‌ర్మ(73) నాలుగో బంతికి ఫోర్ కొట్టాడు. ఆ త‌ర్వాత నోబ్. ఆఖ‌రి బంతికి సిక్స‌ర్‌. దాంతో ఆ ఓవ‌ర్‌లో 22 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి. వీళ్లిద్ద‌రూ 8వ వికెట్‌కు 48 ర‌న్స్ రాబ‌ట్టారు. ఆర్సీబీ బౌల‌ర్ల‌లో క‌ర‌న్ శ‌ర్మ రెండు వికెట్లు తీశాడు. ఆకాశ్ దీప్, సిరాజ్, టోప్లే, బ్రేస్‌వెల్, హ‌ర్ష‌ల్ ప‌టేల్ త‌లా ఒక‌ వికెట్ తీశారు.

టాస్ ఓడిపోయిన ముంబై స్వ‌ల్ప వ్య‌వ‌ధిలో కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇషాన్ కిష‌న్ (10), రోహిత్ శ‌ర్మ (1), కామెరూన్ గ్రీన్(5) విఫ‌ల‌మ‌య్యారు. అయితే.. తిల‌క్ వ‌ర్మ ముంబై ఇన్నింగ్స్‌ను న‌డిపించాడు. సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ (15), నేహ‌ల్ వ‌ధీర (21)తో విలువైన‌ భాగ‌స్వామ్యాలు నెల‌కొల్పాడు. ఐదో వికెట్‌కు వ‌ధీర‌, అత‌డు 50 ర‌న్స్ జోడించారు. 32 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, మూడు సిక్స్‌ల‌తో అత‌ను అర్ధ శ‌త‌కం చేశాడు. ఆర్సీబీ స్టార్ పేస‌ర్ సిరాజ్ 19వ ఓవ‌ర్‌లో వ‌రుస‌గా నాలుగు వైడ్స్ వేశాడు . దాంతో ఆ ఓవ‌ర్‌లో 16 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి.

