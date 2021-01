ముంబై: ఇండియ‌న్ క్రికెట‌ర్లు మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్‌, జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రాపై ఆసీస్ అభిమానుల జాత్య‌హంకార వ్యాఖ్య‌ల‌పై కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి సీరియ‌స్ అయ్యాడు. అస‌లుసిస‌లు రౌడీ ప్ర‌వ‌ర్త‌న‌కు ఇది నిద‌ర్శ‌న‌మ‌ని కోహ్లి అన‌డం విశేషం. జాత్యహంకార వ్యాఖ్య‌లు అస‌లు స‌హించ‌రానివి. గ్రౌండ్‌లో ఇప్ప‌టికే ఇలాంటి ఎన్నో ఘ‌ట‌న‌లు చూసిన త‌ర్వాత ఇది అస‌లుసిస‌లు రౌడీ ప్ర‌వ‌ర్త‌న‌కు నిద‌ర్శ‌నంగా క‌నిపిస్తోంది అని కోహ్లి ట్వీట్ చేశాడు. వెంట‌నే ఈ ఘ‌ట‌న‌పై విచార‌ణ జ‌ర‌పాల‌ని, మ‌ళ్లీ ఇలాంటివి జ‌ర‌గ‌కుండా బాధ్యుల‌పై క‌ఠిన‌మైన చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని విరాట్ స్ప‌ష్టం చేశాడు. సిరాజ్‌ను కొంత‌మంది ఆస్ట్రేలియా అభిమానులు బ్రౌన్ డాగ్ అని పిలిచిన‌ట్లు టీమ్ స‌భ్యులు వెల్ల‌డించారు. నాలుగో రోజు ఆట‌లో కూడా మ‌రోసారి సిరాజ్‌ను ల‌క్ష్యంగా చేసుకొని జాత్యహంకార వ్యాఖ్య‌లు చేసిన ఆరుగురు అభిమానులను పోలీసులు బ‌య‌ట‌కు పంపించేసిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ఘ‌ట‌న‌ను ఆసీస్ మాజీలు హ‌స్సీ, వార్న్‌తోపాటు క్రికెట్ ప్ర‌పంచం మొత్తం తీవ్రంగా ఖండించింది.



The incident needs to be looked at with absolute urgency and seriousness and strict action against the offenders should set things straight for once.