June 1, 2023 / 08:05 PM IST

Thailand Open 2023 : థాయ్‌లాండ్ ఓపెన్‌లో భార‌త ష‌ట్ల‌ర్లు జోరు కొన‌సాగిస్తున్నారు. పురుషుల సింగిల్స్‌లో అద‌ర‌గొడుతున్న వ‌ర‌ల్డ్ చాంపియ‌న్ ల‌క్ష్య‌సేన్(Lakshya Sen), కిర‌ణ్ జార్జ్(Kiran George) క్వార్ట‌ర్ ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టారు. ప్రీ- క్వార్ట‌ర్స్ పోరులో ల‌క్ష్య‌సేన్ ఈ ఏడాది ఆల్ ఇంగ్లండ్ టైటిల్ విజేత లీ షీ ఫెంగ్‌(చైనా)పై 21-17, 21-15తో విజ‌యం సాధించాడు.

ఈ టోర్న‌మెంట్‌లో కేర‌ళ కుర్రాడు కిర‌ణ్ జార్జ్ సంచ‌లనం సృష్టిస్తున్నాడు. గ‌త మ్యాచ్‌లో 9వ ర్యాంక‌ర్‌కు షాకిచ్చిన అత‌ను 26 ర్యాంక‌ర్‌ను ఓడించాడు. చైనాకు చెందిన వెంగ్ హాంగ్ యాంగ్‌ను 39 నిమిషాల్తోనే 21-11, 21-19తో చిత్తు చేసి తొలిసారి థాయ్‌లాండ్ ఓపెన్ క్వార్ట‌ర్స్‌కు దూసుకెళ్లాడు. కిరణ్, ల‌క్ష్య‌సేన్ .. ఇద్ద‌రూ ప్ర‌కాశ్ ప‌దుకొనే బ్యాడ్మింట‌న్ అకాడ‌మీలో శిక్ష‌ణ తీసుకోవ‌డం విశేషం.

THERE'S NO STOPPING THIS GUY

Continuing his fine run Kiran defeated Weng Hong Yang 🇨🇳 21-11, 21-19 to enter his first-ever quarterfinal at a BWF World Tour Super 500 event

Keep it up champ! 💪

