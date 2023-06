June 1, 2023 / 05:09 PM IST

Shubhman Gill : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో చెల‌రేగి ఆడిన‌ శుభ్‌మ‌న్ గిల్ ఆరెంజ్ క్యాప్(Orange Cap) అందుకున్నాడు. డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌ గుజ‌రాత్ టైటాన్స్(Gujarat Titans) ఫైన‌ల్ చేర‌డంలో గిల్ కీల‌క పాత్ర పోషించాడు. మూడు సెంచ‌రీల‌తో క‌దం తొక్కిన ఈ యంగ్‌స్ట‌ర్ ప‌ద‌హారో సీజ‌న్‌లో ప‌లు రికార్డులు నెల‌కొల్పాడు. మైదానంలో చిరుత‌లా చెల‌రేగే శుభ్‌మ‌న‌కు ఇష్ట‌మైన సినిమా ఏంటో తెలుసా..? స్పైడ‌ర్ మ్యాన్. త‌న‌కు ఎంతో ఇష్ట‌మైన ఈ సినిమాకు గిల్ ఈమ‌ధ్యే వాయిస్ ఓవ‌ర్ చెప్పాడు.

‘నేను చిన్న‌ప్పుడు చూసిన మొద‌టి సూప‌ర్ హీరో సినిమా స్పైడ‌ర్ మ్యాన్. అందుకే నాకు ఈ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం. ఈ మూవీకి నా హృదయంలో ప్ర‌త్యేక స్థానం ఉంది’ అని ఈ యంగ్ ఓపెన‌ర్ చెప్పుకొచ్చాడు. భార‌తీయ భాష‌ల్లో వ‌స్తున్న స్పైడ‌ర్ మ్యాన్ అక్రాస్ ది స్పైడ‌ర్ వ‌ర్సే(Spider-Man: Across the Spider-Verse’) యానిమేటెడ్ సినిమాకు గిల్ వాయిస్ ఓవ‌ర్ చెప్పాడు. స్పైడ‌ర్ మ్యాన్ ప‌విత్ర ప్ర‌భాక‌ర్ పాత్ర‌కు హిందీ, పంజాబీ భాష‌ల్లో గిల్ గాత్ర దానం చేశాడు.

క్వాలిఫ‌య‌ర్2లో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌పై శ‌త‌కం బాదిన గిల్

ఫైన‌ల్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గుజ‌రాత్ 4 వికెట్ల న‌ష్టానికి 233 ర‌న్స్ కొట్టింది. యంగ్‌స్ట‌ర్ సాయి శ్రీ‌నివాస్(96) విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. రెండో ఇన్నింగ్స్‌కు వ‌ర్షం ఆటంకం క‌లిగించ‌డంతో మ్యాచ్‌ను 15 ఓవ‌ర్ల‌కు కుదించారు. దాంతో, చెన్నైకి 171 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని విధించారు. ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్ డెవాన్ కాన్వే(47), రుతురాజ్ గైక్వాడ్(26) దంచారు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన‌ ర‌హానే(27), శివం దూబే(32 నాటౌట్‌), అంబ‌టి రాయుడు(19) త‌లా ఒక చేయి వేశారు. మోహిత్ శ‌ర్మ వేసిన 20వ‌ ఓవ‌ర్లో చివరి రెండు బంతులకు ర‌వీంద్ర జ‌డేజా(15 నాటౌట్) సిక్స్, ఫోర్ కొట్టి చెన్నైని గెలిపించాడు. ఆ త‌ర్వాత ప‌రుగెత్తుతూ వెళ్లి డగౌట్‌లో ఉన్న కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీని కౌగిలించుకున్నాడు. ధోనీ అత‌డిని అమాంతం ఎత్తుకుని అభినందించాడు.

