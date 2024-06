June 15, 2024 / 04:18 PM IST

T20 World Cup 2024 : ఐసీసీ ట్రోఫీ కోసం 11 ఏండ్లుగా నిరీక్షిస్తున్న టీమిండియా (Team India) పొట్టి ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో అద‌ర‌గొడుతోంది. అమెరికా గ‌డ్డ‌పై హ్యాట్రిక్ విజ‌యాల‌తో సూప‌ర్ 8కు చేరిన రోహిత్ శ‌ర్మ (Rohit Sharma) బృందం టైటిల్ వేట‌లో మ‌రో అడుగు వేసింది. శ‌నివారం(జూన్ 15)న జ‌రిగే నామ‌మాత్ర‌పు పోరులో భార‌త జ‌ట్టు ప‌సికూన‌ కెన‌డా(Canada)తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

ప్ర‌స్తుతం 6 పాయింట్ల‌తో గ్రూప్ ‘ఏలో టాప్‌లో ఉన్న భార‌త్.. సూప‌ర్ 8 ఫైట్‌కు ముందు భారీ విజ‌యం సాధించాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది. మెగా టోర్నీలో రెండో రౌండ్‌కు చేరిన టీమిండియా సెమీస్ బెర్తు కోసం మూడు జ‌ట్ల‌ను ఢీ కొట్ట‌నుంది. వీటిలో క‌నీసం రెండు మ్యాచుల్లో గెలిస్తే చాలు.. సెమీస్ బెర్తు ద‌క్కిన‌ట్టే.

New York ✅#TeamIndia arrive in Florida 🛬 for their last group-stage match of the #T20WorldCup! 👍 pic.twitter.com/vstsaBbAQx

— BCCI (@BCCI) June 14, 2024