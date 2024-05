T20 World Cup | వరల్డ్‌ కప్‌ కోసం న్యూయార్క్‌ చేరుకున్న టీమ్‌ ఇండియా ఆటగాళ్లు.. Video

May 27, 2024 / 01:44 PM IST

T20 World Cup | గత రెండు నెలలుగా ఉర్రూతలూగించిన ఐపీఎల్‌ సమరం ముగిసింది. ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌ జట్టు ఐపీఎల్‌ టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. ఇక ఐపీఎల్‌ 2024 ముగిసిందో లేదో.. మరో మెగా క్రికెట్‌ టోర్నీ అభిమానులను అలరించేందుకు సిద్ధమైంది. టీ 20 వరల్డ్‌ కప్‌ 2024 (T20 World Cup 2024) మరో ఐదు రోజుల్లో ప్రారంభం కాబోతున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఇప్పటికే అన్ని జట్లు టీ20 సమరానికి సిద్ధమయ్యాయి.

ఈ వరల్డ్‌ కప్‌ కోసం టీమ్‌ ఇండియా (Team India ) జట్టు న్యూయార్క్ (New York) చేరుకుంది. ఐపీఎల్‌ ప్లేఆఫ్స్‌ ముగియడంతో ఫైనల్‌ ఆడే భారత క్రికెటర్లు తప్ప మిగిలినవాళ్లంతా మే 25 శనివారమే అమెరికా ఫ్లైట్‌ ఎక్కిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా వీరు న్యూయార్క్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యారు. హెడ్‌కోచ్‌ రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌తోపాటు కెప్టెన్‌ రోహిత్‌ శర్మ, రిషభ్‌ పంత్‌, శివం దూబే, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, సిరాజ్‌లు న్యూయార్క్‌ చేరుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ‘టచ్‌డౌన్‌ న్యూయార్క్‌’ అంటూ బీసీసీఐ (BCCI) తన అధికారిక ఎక్స్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేసింది.

✈️ Touchdown New York! 🇺🇸👋#TeamIndia 🇮🇳 have arrived for the #T20WorldCup 😎 pic.twitter.com/3aBla48S6T

— BCCI (@BCCI) May 27, 2024