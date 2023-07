July 11, 2023 / 10:01 PM IST

Team India New Jersey : భార‌త్, వెస్టిండీస్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య టెస్టు సిరీస్‌కు రేప‌టితో తెర లేవ‌నుంది. బార్బ‌డోస్(Barbados) వేదిక‌గా తొలి టెస్టు మొద‌ల‌వ్వ‌నుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా కొత్త జెర్సీ(New Jersey)తో బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. అయితే.. కొత్త‌గా రూపొందించిన జెర్సీ డిజైన్ అస్స‌లు బాగా లేదంటూ అభిమానులు బీసీసీఐ(BCCI)ని తిట్టిపోస్తున్నారు. క‌ల‌ర్ కాంబినేష‌న్ చెత్త‌గా ఉందంటూ మ‌రికొంద‌రు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

ఇంత‌కు జెర్సీ ఎలా ఉందంటే..? కొత్త జెర్సీ తెలుపు, నీలం, ఎరుపు .. ఈ మూడు రంగుల క‌ల‌బోత‌గా ఉంది. జెర్సీ మీద డ్రీమ్ 11 అక్ష‌రాలు, లోగో(Dream 11 Logo) ఎరుపు రంగులో ఉండ‌డం కొంచెం ఎబ్బెట్టుగా అనిపిస్తోంది. ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్‌షిప్ ఫైన‌ల్లో(WTC Final 2023)నూ భార‌త క్రికెట‌ర్లు కొత్త జెర్సీతో ఆడిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే.. తెలుపు, నీలం రంగుతో ఆ జెర్సీ చూడ్డానికి బాగుంది.

