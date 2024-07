July 23, 2024 / 10:09 PM IST

INDW vs NPLW : మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్‌లో జైత్ర‌యాత్ర కొన‌సాగిస్తున్న భార‌త జట్టు (Team India) సెమీస్‌లో అడుగుపెట్టింది. వ‌ర‌స‌గా మూడో మ్యాచ్‌లోనూ విజ‌యం సాధించిన టీమిండియా టైటిల్‌కు రెండ‌డుగ‌ల దూరంలో నిలిచింది. మంగ‌ళ‌వారం నేపాల్‌పై 82 ప‌రుగుల తేడాతో భార‌త్ జ‌య‌భేరి మోగించింది. మొద‌ట ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ‌(82) విధ్వంసానికి జ‌డుసుకున్న ప్ర‌త్యర్థిని ఆల్‌రౌండ‌ర్ దీప్తి శ‌ర్మ‌(3/13) స్పిన్ ఉచ్చులో ప‌డేసింది. దాంతో నేపాల్ నిర్ణీత ఓవ‌ర్ల‌లో 96 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమితమైంది. ఆడిన మూడు మ్యాచుల్లో జ‌య‌కేత‌నం ఎగుర‌వేసిన టీమిండియా సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లింది.

డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్ టీమిండియా మ‌హిళ‌ల ఆసియా క‌ప్‌లో అజేయంగా దూసుకెళ్తోంది. తొలి పోరులో పాకిస్థాన్‌ను.. ఆపై యూఏఈని చిత్తు చేసిన భార‌త జ‌ట్టు గ‌ళ‌వారం నేపాల్‌ను వ‌ణికించింది. భారీ ఛేద‌న‌లో నేపాల్‌కు అరుంధ‌తి రెడ్డి ఆదిలోనే షాకిచ్చింది. త‌న‌మొద‌టి ఓవ‌ర్లోనే ఓపెన‌ర్ సంజ‌నా ఖ‌డ్కా(7)ను బౌల్డ్ చేసి నేపాల్‌ను ఒత్తిడిలో ప‌డేసింది.

Team India’s unbeaten run continues as they book their semi-final spot with a thumping win 🇮🇳#WomensAsiaCup2024 #ACC #HerStory #INDWvNEPW pic.twitter.com/yzTXSUNDsE

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 23, 2024