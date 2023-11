November 12, 2023 / 09:50 AM IST

Team India : వ‌న్డే ప్ర‌పంచ క‌ప్‌లో జైత్ర‌యాత్ర కొన‌సాగిస్తున్న భార‌త జ‌ట్టు దీపావ‌ళి(Diwali) సంబురాల్లో పాల్గొంది. నీలం రంగు జెర్సీతో మైదానంలో ప్ర‌త్య‌ర్థుల‌ను మ‌ట్టిక‌రిపిస్తున్న‌జ‌ట్టు స‌భ్యులు సంప్ర‌దాయ దుస్తుల్లో మెరిశారు. స్టార్ వికెట్ కీప‌ర్ కేఎల్ రాహుల్(KL Rahul) ఇంట్లో వెలుగుల పండుగ సంబురాలతో ఆట‌గాళ్లంతా రిలాక్స్ అయ్యారు. జ‌ట్టు స‌భ్యుల‌తో దిగిన ఫొటోను రాహుల్ త‌న పోస్ట్ చేశాడు. దానికి మాతో పాటు మీ అంద‌రికీ హ్యాపీ దీపావ‌ళి అనే క్యాప్ష‌న్ పెట్టాడు.

From us to all of you, Happy Diwali 🪔❤️ pic.twitter.com/vXA8CiGt7A

— K L Rahul (@klrahul) November 11, 2023