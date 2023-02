February 2, 2023 / 11:16 AM IST

అహ్మాదాబాద్‌: సూర్య‌కుమార్ హిట్టింగ్‌లోనే కాదు.. అత‌ని ఫీల్డింగ్ కూడా హైలెట్‌. కివీస్‌తో జ‌రిగిన మూడ‌వ టీ20 మ్యాచ్‌లో సూర్య అద్భుత‌మైన రీతిలో రెండు క్యాచ్‌లు అందుకున్నాడు. స్లిప్స్‌లో ఉన్న సూర్య స్టన్నింగ్ రీతిలో ఆ క్యాచ్‌లు ప‌ట్టేశాడు. పాండ్యా బౌలింగ్‌లోనే ఆ రెండు క్యాచ్‌ల‌ను అత‌ను అందుకున్నాడు. ఫిన్ అలెన్‌, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ క్యాచ్‌ల‌ను దాదాపు ఒకే స్ట‌యిల్‌లో ప‌ట్టుకున్నాడు. స్లిప్ పొజిష‌న్‌లో ఉన్న సూర్య‌.. త‌న మీద నుంచి వేగంగా వెళ్తున్న బంతుల్ని .. పైకి జంప్ చేసి క‌ళ్లు చెదిరే రీతిలో అందుకున్నాడు.

ICYMI – WHAT. A. CATCH 🔥🔥#TeamIndia vice-captain @surya_14kumar takes a stunner to get Finn Allen 👏#INDvNZ | @mastercardindia pic.twitter.com/WvKQK8V67b

— BCCI (@BCCI) February 1, 2023