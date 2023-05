May 12, 2023 / 09:51 PM IST

IPL 2023 : మిస్ట‌ర్ 360 ప్లేయ‌ర్‌ సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ సెంచ‌రీ(103 నాటౌట్ :49 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 6 సిక్స్‌లు)తో చెల‌రేగాడు. సొంత గ్రైండ్‌లో త‌న‌దైన షాట్ల‌తో అల‌రించిన అత‌ను శ‌త‌కంతో ముంబైకి భారీ స్కోర్ అందించాడు. సూర్య మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడ‌డంతో ముంబై 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 218 ప‌రుగులు చేసింది.

అల్జారీ జోసెఫ్ వేసిన 20వ ఓవ‌ర్లో సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(103 నాటౌట్) నాలుగో బంతికి సిక్స్ బాదాడు. ఆఖ‌రి బంతికి సిక్స్ కొట్టి సెంచ‌రీ సాధించాడు. ఐపీఎల్‌లో అత‌నికి ఇదే తొలి సెంచ‌రీ. కామెరూన్ గ్రీన్(3) నాటౌట్‌గా నిలిచాడు.

