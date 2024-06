June 12, 2024 / 11:38 PM IST

IND vs USA టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ఫేవ‌రెట్ టీమిండియా(Team India)కు ప‌సికూన‌ అమెరికా(USA) గ‌ట్టి స‌వాల్ విసిరింది. స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో యూఎస్ఏ బౌల‌ర్లు భార‌త స్టార్ ఆట‌గాళ్ల‌కు ముచ్చెమ‌టలు ప‌ట్టించారు. స్లో పిచ్‌పై క‌చ్చిత‌మైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్‌తో బౌండ‌రీలకు బ్రేక్ వేశారు. 31 ప‌రుగుల‌కే మూడు కీల‌క వికెట్లు ప‌డిన ద‌శ‌లో.. సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(50 నాటౌట్) ప‌ట్టువ‌ద‌ల‌ని విక్ర‌మార్కుడిలా క్రీజులో నిల‌బ‌డ్డాడు. వీరోచిత అర్ధ సెంచ‌రీ బాద‌డు. ఐపీఎల్ హీరో శివం దూబే(37 నాటౌట్) సైతం త‌న స‌హ‌జ శైలికి భిన్నంగా ఓపికగా ఆడి జ‌ట్టును గెలుపు తోవ తొక్కించారు. దాంతో భార‌త్ 7 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ విజ‌యంతో ఆరు పాయింట్లు సాధించిన రోహిత్ సేన సూప‌ర్ 8కు చేరుకుంది.

వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో బ‌లమైన బ్యాటింగ్ లైన‌ప్ క‌లిగిన టీమిండియా ముందు 110 ప‌రుగుల టార్గెట్‌.. రోహిత్, కోహ్లీ, పంత్, సూర్య‌, దూబేలలో ఒక్క‌రు ఆడినా 10 ఓవ‌ర్ల‌లో మ్యాచ్ ఖ‌తం. కానీ, అలా జ‌రుగ‌లేదు. అమెరికా బౌల‌ర్లు అస‌మానం పోరాటంతో భార‌త జ‌ట్టు విజ‌యాన్ని ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ వ‌ర‌కూ తీసుకెళ్లారు. అవును.. అస‌లే బ్యాటింగ్‌కు అచ్చిరానీ పిచ్‌పై చిన్న టార్గెట్‌ను ఛేదించేందుకు భార‌త జ‌ట్టు అప‌సోపాలు ప‌డింది. పాకిస్థాన్‌పై చెల‌రేగిన‌ అమెరికా పేస‌ర్ సౌర‌భ్ నేత్ర‌వ‌ల్క‌ర్ భారత్‌కు ఆదిలోనే షాకిచ్చాడు. ఇన్నింగ్స్ తొలి ఓవ‌ర్లోనే అత‌డు విరాట్ కోహ్లీ(0)ని గోల్డెన్ డ‌క్‌గా వెన‌క్కి పంపాడు. అనంత‌రం రెండో ఓవ‌ర్‌లో కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌(3)ను ఔట్ చేసి భార‌త్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ముక్కున‌వేలేసుకునేలా చేశాడు. 10 ప‌రుగుల‌కే రెండు వికెట్లు ప‌డిన ద‌శ‌లో రిష‌భ్ పంత్(18), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌(50 నాటౌట్) జాగ్ర‌త్త‌గా ఆడారు.

2️⃣ more points in the 💼 🥳 #TeamIndia seal their third win on the bounce in the #T20WorldCup & qualify for the Super Eights! 👏 👏

Scorecard ▶️ https://t.co/HTV9sVyS9Y#USAvIND

📸 ICC pic.twitter.com/HLbPZ2rwkB

— BCCI (@BCCI) June 12, 2024