August 13, 2023 / 03:50 PM IST

Caribbean Premier League : అంత‌ర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల‌లో, టీ20 లీగ్స్‌లో ఓవ‌ర్ రేటు(Over Rate) అనేది చాలా కీల‌కం. కొన్నిసార్లు స్లో ఓవ‌ర్ రేటు(Slow Over Rate) కార‌ణంగా జ‌ట్టు మొత్తానికి మ్యాచ్ ఫీజులో కోత ప‌డే అవ‌కాశం ఉంది. అందుక‌ని ఈ స‌మ‌స్య‌కు చెక్ పెట్టేందుకు కరీబియ‌న్ లీగ్(Caribbean Premier League) నిర్వాహ‌కులు క‌ఠిన‌ నిబంధ‌నలు తీసుకొచ్చారు. ఓవ‌ర్ రేటు గురించి కెప్టెన్ల‌తో మాట్లాడే బాధ్య‌త‌ను థ‌ర్డ్ అంపైర్‌(Third Umpire)కు అప్ప‌గించారు.

అంతేకాదు ఫీల్డ్ అంపైర్లతో చ‌ర్చించి, గ్రాఫీక్స్ సాయంతో భారీ స్క్రీన్ల మీద ఓవ‌ర్ రేటుపై ఆట‌గాళ్ల‌కు ముందే తెలియ‌జేయ‌నున్నారు. ‘టీ20 మ్యాచ్‌లు ఏడాది ఏడాదికి మ‌రింత ఎక్క‌వ స‌మ‌యం తీసుకుంటున్నాయి. అందుక‌ని ఈ అల‌వాటుకు అడ్డుక‌ట్ట వేయాల‌ని అనుకుంటున్నాం’ అని సీపీఎల్ డైరెక్ట‌ర్ మైఖేల్ హ‌ల్‌ (Michael Hall) తెలిపాడు. ఈ ఏడాది పురుషుల‌, మ‌హిళ‌ల లీగ్‌లో ఈ నియ‌మాలు వ‌ర్తింపజేస్తామ‌ని మైఖేల్ తెలిపాడు. ఈ టోర్న‌మెంట్‌లో స్లో ఓవ‌ర్ రేటును అరిక‌ట్టేందుకు ఇంకా ఏం చ‌ర్య‌లు తీసుకోనున్నారంటే…?

నిర్ణీత స‌మ‌యం అంటే.. 85 నిమిషాల్లో 20 ఓవ‌ర్లు పూర్తి చేయాలి. ఆ త‌ర్వాత రెండో జ‌ట్టు కూడా ఇదే స‌మ‌యంలో మొత్తం ఓవ‌ర్లు వేయాలి. ఆట మొద‌లైన 72 నిమిషాల 15 సెక‌న్ల‌లో 17వ ఓవ‌ర్ పూర్తి కావాలి. అలా కాని ప‌క్షంలో 18వ ఓవ‌ర్‌కు ముందు 30 యార్డుల వ‌ల‌యంలో ఒక అద‌న‌పు ఫీల్డ‌ర్‌ను పెట్టాల్సి ఉంటుది.

18వ ఓవ‌ర్ 76 నిమిషాల 30 సెక‌న్ల‌కు ముగియాలి. అలా జ‌ర‌గ‌కుంటే.. ఇద్ద‌రు అద‌నపు ఫీల్డ‌ర్ల‌ను 19వ ఓవ‌ర్ వేసే ముందు 30 యార్డుల స‌ర్కిల్‌లో ఉంచాలి.

అంతేకాదు 19వ ఓవ‌ర్‌ను 80 నిమిషాల 45 సెక‌న్ల లోపు వేయాలి. ఒక‌వేళ అంత‌కంటే ఎక్కువ స‌మ‌యం ప‌డితే 20వ ఓవ‌ర్‌కు ముందు ఒక ఫీల్డ‌ర్‌ను మైదానం బ‌య‌ట‌కు పంపిస్తారు. అయితే.. ఎవ‌రిని గ్రౌండ్ నుంచి పంపాల‌నేది ఆయా కెప్టెన్లు నిర్ణ‌యించుకోవ‌చ్చు. అంతేకాదు ఆరుగురు ఫీల్డ‌ర్లు స‌ర్కిల్‌లోనే ఉండాల్సి వ‌స్తుంది.

ఈ కొత్త నియ‌మాల‌తో బ్యాటింగ్ జట్టుకు కూడా లాభం చేకూర‌నుంది. అయితే.. డీఆర్ఎస్‌తో పాటు కావాల‌ని స‌మ‌యం వృథా చేస్తే ఒక‌సారి ఆట‌గాళ్ల‌ను హెచ్చ‌రిస్తారు. వాళ్లు రెండోసారి కూడా అదే పొర‌పాటు చేస్తే బ్యాటింగ్ జ‌ట్టుకు ఐదు ప‌రుగుల పెనాల్టీ విధిస్తారు.

🚨There has been an update to the #CPL23 schedule. More details here: https://t.co/WzTjwJNYrQ #CPL23 #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/6vV143sC3I

— CPL T20 (@CPL) June 14, 2023