Stoinis And Yash Thakur Guide Lucknow 33 Run Win Over Gujarat

IPL 2024 LSG vs GT | చేతులెత్తేసిన గుజ‌రాత్ బ్యాట‌ర్లు.. విజ‌యాల హ్యాట్రిక్ కొట్టిన ల‌క్నో

April 7, 2024 / 11:18 PM IST

IPL 2024 LSG vs GT : ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో లక్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్(Lucknow Super Giants) విజ‌యాల హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. సొంత‌గ‌డ్డ‌పై గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌పై 33 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. మార్క‌స్ స్టోయినిస్(58), నికోల‌స్ పూర‌న్‌(32 నాటౌట్)ల విధ్వంసంతో స్వ‌ల్ప స్కోర్ చేసినా.. బౌలింగ్‌లో అద‌ర‌గొట్టి గుజ‌రాత్ టాప్‌గ‌న్స్‌ను 130కే క‌ట్ట‌డి చేసింది.

య‌శ్ ఠాకూర్(30/5), కృనాల్ పాండ్యా(11/3)లు అద్భుత స్పెల్‌తో ల‌క్నోను గెలుపు వాకిట నిలిపారు. వ‌రుస విరామాల్లో వికెట్లు కోల్పోయిన గుజ‌రాత్‌కు రాహుల్ తెవాటియా(30) మెర‌పుల‌తో ఆశ‌లు చిగురించినా.. ఠాకూర్ ఆఖ‌రి రెండు వికెట్లు తీసి ల‌క్నో విజ‌య‌ఢంకా మోగించాడు.

A 𝙙𝙤𝙪𝙗𝙡𝙚 wicket 𝙢𝙖𝙞𝙙𝙚𝙣 from Yash Thakur 👌👌 Lucknow Super Giants keep chipping away at the wickets! Follow the Match ▶ https://t.co/P0VeELamEt#TATAIPL | #LSGvGT pic.twitter.com/P16hUc1cW1 — IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2024

అమాంతం గాల్లోకి ఎగిరి

స్వ‌ల్ప ఛేద‌నలో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఆదిలోనే క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. ధాటిగా ఆడుతున్న కెప్టెన్ శుభ్‌మ‌న్ గిల్(19)ను య‌వ్ ఠాకూర్ బౌల్డ్ చేశాడు. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయర్‌గా వ‌చ్చిన‌ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్(1) ర‌వి బిష్ణోయ్ ఓవ‌ర్లో అతడికే క్యాచ్ ఇచ్చాడు. కుడివైపు అమాంతం గాల్లోకి ఎగిరి మరీ బిష్ణోయ్ ఆ బంతిని అందుకున్నాడు. దాంతో, 56 ప‌రుగుల‌కే రెండో వికెట్ ప‌డింది. అక్క‌డి నుంచి గుజ‌రాత్ వికెట్ల ప‌త‌నం మొద‌లైంది.

𝗦𝗧𝗨𝗡𝗡𝗘𝗥 😲 Flying Bishoni ✈️ Ravi Bishnoi pulls off a stunning one-handed screamer to dismiss Kane Williamson 👏👏 Watch the match LIVE on @starsportsindia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #LSGvGT pic.twitter.com/Le5qvauKbf — IndianPremierLeague (@IPL) April 7, 2024

ఆదుకుంటానుకున్న‌వాళ్లంతా వ‌ర‌స‌గా పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. కృనాల్ పాండ్యా ఒకే ఓవ‌ర్లో డేంజ‌ర‌స్‌ సాయి సుద‌ర్శ‌న్()తో పాటు తొలి మ్యాచ్ ఆడుతున్న‌ భ‌ర‌త్‌(2ను వెన‌క్కి పంపాడు. దాంతో, 61 ప‌రుగుల‌కే 4 వికెట్లు ప‌డిన ల‌క్నోను.. విజ‌య్ శంక‌ర్(17), న‌ల్కందే(12) గ‌ట్టెక్కించే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. కానీ య‌శ్ ఠాకూర్ ఓకే ఓవ‌ర్లో శంక‌ర్, రషీద్ ఖాన్‌(0)ల‌ను ఔట్ చేసి గుజ‌రాత్ ప‌త‌నాన్ని శాసించాడు. చివ‌ర్లో భ‌య‌పెట్టిన రాహుల్ తెవాటియా(30) తో పాటు నూర్ అహ్మ‌ద్‌(4)ను ఔట్ చేసిన ఠాకూర్ఐదు వికెట్లు ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. దాంతో, గుజ‌రాత్ వ‌రుస‌గా రెండో ఓట‌మి మూట‌గ‌ట్టుకుంది.

స్టోయినిస్‌, పూర‌న్ దంచ‌గా..

డబుల్ హెడ‌ర్ రెండో మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన‌ లక్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ బ్యాట‌ర్లు దంచేశారు. టాపార్డ‌ర్ మెర‌వ‌కున్నా.. మిడిలార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు ఉతికేశారు. దాంతో ల‌క్నో నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో 163 ర‌న్స్ కొట్టింది. విధ్వ‌సంక ఆల్‌రౌండ‌ర్ మార్క‌స్ స్టోయినిస్‌(58) అర్ధ శ‌త‌కంతో క‌దం తొక్క‌గా.. కెప్టెన్ కేఎల్ రాహుల్‌(33) బౌండ‌రీల‌తో హోరెత్తించాడు. చివ‌ర్లో ఎప్ప‌టిలానే నికోల‌స్ పూర‌న్(32 నాటౌట్), ఆయుష్ బ‌దొని(24)లు సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. దాంతో, ల‌క్నో వికెట్ల 5 న‌ష్టానికి 163 ర‌న్స్ చేసింది. గుజ‌రాత్ బౌల‌ర్ల‌లో ఉమేశ్, ద‌ర్శ‌న్ న‌ల్కందేలు రెండేసి వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

