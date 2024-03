March 10, 2024 / 06:48 PM IST

Steve Smith | అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రికెట్‌ అభిమానులు ఫ్యాబ్‌ – 4 గా పిలుచుకునే ఆటగాళ్లలో ఒకడైన స్టీవ్‌ స్మిత్‌కు శతాధిక టెస్టులు ఆడిన అనుభవం ఉంది. మిడిలార్డర్‌లో అతడు దిగ్గజ బౌలర్లకు సైతం కొరకరాని కొయ్య. ఆస్ట్రేలియా టెస్టు జట్టులో నాలుగో స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వచ్చే స్మిత్‌.. క్రీజులో పాతుకుపోయాడంటే ఔట్‌ చేయడం కష్టం. కానీ ఇదంతా నిన్నా మొన్నటి ముచ్చట. ఇప్పుడు కథ వేరు. డేవిడ్‌ వార్నర్‌ రిటైర్మెంట్‌తో స్మిత్‌ కెరీర్‌ కూడా ముగిసే దిశగా పయనిస్తోంది. వార్నర్‌ భాయ్‌ స్థానంలో టెస్టులలో ఓపెనర్‌గా వస్తున్న స్టీవ్‌ స్మిత్.. ఇప్పటివరకూ నాలుగు టెస్టులలో 8 ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడి దారుణంగా విఫలమవుతున్నాడు.

న్యూజిలాండ్‌తో వెల్లింగ్టన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టెస్టుతో 109వ టెస్టు ఆడుతున్న స్మిత్‌.. ఓపెనర్‌గా నాలుగు టెస్టులు (8 ఇన్నింగ్స్‌)లో 171 పరుగులు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో అతడి సగటు 28.50గా ఉండటం ఆందోళనకరం. వెస్టిండీస్‌తో గత నెలలో జరిగిన రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌లో భాగంగా ఓపెనర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన అడిలైడ్‌ టెస్టులో 23 (12, 11) పరుగులు చేయగా బ్రిస్బేన్‌లో జరిగిన రెండో టెస్టులో 91 (6, 91) రన్స్‌ చేశాడు. ఇక న్యూజిలాండ్‌ సిరీస్‌లో భాగంగా క్రిస్ట్‌చర్చ్‌ వేదికగా ముగిసిన తొలి టెస్టులో 31 పరుగులే చేసిన స్మిత్‌.. వెల్లింగ్టన్‌లో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో 20 (11, 9) పరుగులకే పెవిలియన్‌ చేరాడు. విండీస్‌పై బ్రిస్బేన్‌ టెస్టులో చేసిన 91 పరుగుల తప్ప మిగిలిన ఏడు ఇన్నింగ్స్‌లలో అతడు కనీస స్థాయి ప్రదర్శన కూడా చూపలేకపోయాడు.

