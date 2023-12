December 24, 2023 / 03:38 PM IST

Stefanos Tsitsipas : టెన్నిస్‌ స్టార్ ప్లేయ‌ర్ స్టెఫానో సిట్సిపాస్(Stefanos Tsitsipas) ప్రేమ‌లో మునిగితేలుతున్నాడు. స్పెయిన్‌కు చెందిన పౌలా బ‌డొసా(Paula Badosa)తో ల‌వ్‌లో ప‌డిన ఈ గ్రీస్ ఆట‌గాడు తాజ‌గా ఆమెతో క‌లిసి డ‌బుల్స్ మ్యాచ్ ఆడాడు. అవును.. అబూదాబీలో జ‌రుగుతున్న‌ వ‌ర‌ల్డ్ టెన్నిస్ లీగ్‌ (World Tennis League)లో వీళ్లిద్ద‌రూ జోడీ క‌ట్టారు. అయితే.. డానిల్ మెద్వెదేవ్‌, సోఫియా కెనిన్ జంట‌పై 6-4తో విజ‌యం అనంత‌రం ప్రేయ‌సి మాట్లాడిన మాట‌ల‌కు సిట్సిపాస్ షాక్ ఆవాక్క‌య్యాడు. అస‌లేం జ‌రిగిందంటే..?

మ్యాచ్ అనంత‌రం కోర్టు ఇంట‌ర్వ్యూలో బ‌డొసా మాట్లాడుతూ.. ‘మాకు ఇదొక ప‌రీక్ష‌. ఒక‌వేళ మేము విడిపోతామా? లేదా మ‌రింత మెరుగవుతామా? అనేది తెలియ‌దు. ఈరోజుకైతే ఇదే ప‌రీక్ష’ అని అంది. దాంతో, ఒక్క‌సారిగా షాక్ అయిన సిట్సిపాస్.. ‘నువ్వు మాట్లాడుతున్న‌ది బ్రేక‌ప్ గురించేనా?’ అన్నాడు. అందుకు ‘విడాకుల గురించి. బ్రేక‌ప్ కాదు గురించి’ అని బ‌దులిచ్చింది.

Badosa & Tsitsipas after winning their mixed doubles match

Paula: “This was the test. Either we get divorced, or this goes better & better.” 😂

Stefanos: “It’s a true pleasure to share the court with someone I’ve followed for a few years. My favorite female tennis player” ❤ pic.twitter.com/cZuH3kkGcS

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 21, 2023