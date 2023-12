December 24, 2023 / 03:14 PM IST

Lasya Nanditha | కంటోన్మెంట్‌ ఎమ్మెల్యే లాస్య నందితకు పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. సికింద్రాబాద్‌ బోయిన్‌పల్లిలో ఓ కార్యక్రమానికి వెళ్లిన లాస్య నందిత లిఫ్ట్‌లో ఇరుక్కుపోయారు. ఓవర్‌లోడ్‌ కారణంగా లిఫ్ట్‌ కిందకు పడిపోవడంతో అందులోనే చిక్కుకుపోయారు.

ఆ సమయంలో లాస్య నందిత కుటుంబసభ్యులు కూడా ఆమెతో పాటు లిఫ్ట్‌లోనే ఉండిపోయారు. ఇది గమనించిన సిబ్బంది.. హుటాహుటిన లిఫ్ట్‌ డోర్లు బద్దలగొట్టారు. దీంతో లాస్య నందిత, ఆమె కుటుంబసభ్యులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.

#Cantonment MLA G. Lasya Nanditha got stuck in an elevator.

The lift went down because it was overloaded. Staff had to break the doors to get her out. pic.twitter.com/kFGU9ndyzg

— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) December 24, 2023