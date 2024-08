August 7, 2024 / 07:24 PM IST

IND vs SL : మూడో వ‌న్డేలో భార‌త జ‌ట్టుకు వ‌రుస షాక్‌లు త‌గులుతున్నాయి. రెండో వ‌న్డే మాదిరిగానే లంక స్పిన్ ఉచ్చు బిగించ‌గా టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు డ‌గౌట్‌కు చేరారు. 249 ప‌రుగుల ఛేద‌న‌లో ఓపెన‌ర్లు రోహిత్ శ‌ర్మ‌(35), శుభ్‌మ‌న్ గిల్(6)లు స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే వెనుదిరిగారు. ఆ కాసేప‌టికే రిష‌భ్ పంత్(6) సైతం వికెట్ పారేసుకున్నాడు. దాంతో, ప‌వ‌ర్ ప్లేలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి టీమిండియా క‌ష్టాల్లో ప‌డింది.

ఆ ద‌శ‌లో ఆదుకుంటాడ‌నుకున్న విరాట్ కోహ్లీ(20) దునిత్ వెల్ల‌ల‌గే ఓవ‌ర్లో ఎల్బీగా వెనుదిరిగాడు. విరాట్ రివ్యూ తీసుకున్నా లాభం లేక‌పోయింది. దాంతో 71 ప‌రుగుల‌కే భార‌త జ‌ట్టు 4 కీల‌క వికెట్లు ప‌డ్డాయి. ప్రస్తుతం శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్(4), ఆల్‌రౌండ‌ర్ అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(2)లు ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. 12 ఓవ‌ర్ల‌కు స్కోర్.. 73/4. ఇంకా టీమిండియా విజ‌యానికి 176 ప‌రుగులు కావాలి.

Make that four down in 11 overs! Wellalage gets Kohli lbw, Sri Lanka in charge! #SLvIND https://t.co/kwbE24dOzG

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 7, 2024