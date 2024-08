August 8, 2024 / 06:37 PM IST

ICC : శ్రీ‌లంక క్రికెట‌ర్ ప్ర‌వీణ్ జ‌య‌విక్ర‌మ‌ (Praveen Jayawickrama) ఊహించ‌ని చిక్కుల్లో ప‌డ్డాడు. ఈ యువ స్పిన్న‌ర్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్(Match Fixing) కేసులో ఇరుక్కున్నాడు. మూడేండ్ల క్రితం జ‌రిగిన లంక ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌ (Lanka Premier League)లో ప్ర‌వీణ్ ఫిక్సింగ్‌కు ప్ర‌వీణ్ ఫిక్సింగ్ పాల్ప‌డ్డాడ‌నే ఆరోప‌ణలు ఉన్నాయి. ఈ విష‌య‌మై అవినీతి నిరోధ‌క శాఖ‌కు త‌క్ష‌ణ‌మే బ‌దులివ్వాల‌ని ప్ర‌వీణ్‌ను అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ మండ‌లి ఆదేశించింది.

కానీ లంక స్పిన్న‌ర్ మాత్రం స‌కాలంలో బ‌దులివ్వ‌లేదు. పైగా త‌న ఫోన్‌లోని కొన్ని మేసేజ్‌ల‌ను ప్ర‌వీణ్ తొలగించాడు. దాంతో, ఈ విష‌యాన్ని సీరియ‌స్‌గా తీసుకున్న ఐసీసీ అత‌డికి అల్టిమేటం జారీ చేసింది. ఆగ‌స్టు 14వ తేదీ నుంచి ఆగ‌స్టు 20వ తేదీ లోపు వివ‌ర‌ణ ఇవ్వాల‌ని చెప్పింది. కానీ, ఐసీసీ ఆదేశాల‌ను ప్ర‌వీణ్ బేఖాత‌రు చేశాడు. దాంతో, ఐసీసీ 4 నియ‌మాల‌ను లంక స్పిన్న‌ర్ ఉల్ల‌ఘించాడు.

JUST IN: Sri Lankan left-arm spinner Praveen Jayawickrama has been charged with three counts of breaching the ICC’s anti-corruption code pic.twitter.com/YtWscvraGB

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 8, 2024