August 16, 2024 / 08:56 PM IST

Niroshan Dickwella : డ్ర‌గ్స్ భూతం క్రికెట్‌ను వీడ‌డం లేదు. డోపింగ్ టెస్టులో దొరికిపోయి కెరీర్‌ను ప్ర‌శ్నార్థ‌కం చేసుకున్న ఆట‌గాళ్లు చాలామందే. తాజాగా శ్రీ‌లంక క్రికెట‌ర్ నిరోష‌న్ డిక్‌వెల్లా (Niroshan Dickwella) నిషేధానికి గుర‌య్యాడు. డోప్ ప‌రీక్ష‌లో విఫ‌ల‌మైన అత‌డిని శ్రీ‌లంక క్రికెట్ బోర్డు స‌స్పెండ్ చేసింది.

ఇటీవ‌లే ముగిసిన లంక ప్రీమియ‌ర్ లీగ్(LPL) స‌మయంలో నిరోష‌న్ డోప్ టెస్టులో దొరికిపోయాడు. అంత‌ర్జాతీయ డోపింగ్ ఏజెన్సీ నియ‌మాల‌ను అత‌డు ఉల్లంఘించాడు. దాంతో, ఈ వికెట్ కీప‌ర్‌పై క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని నిర్ణ‌యించింది. త‌దుప‌రి ప్ర‌క‌ట‌న చేసేంత వ‌ర‌కు నిరోష‌న్‌పై నిషేధం కొన‌సాగుతుంద‌ని శుక్ర‌వారం లంక క్రికెట్ తెలిపింది.

Niroshan Dickwella has been suspended indefinitely by Sri Lanka Cricket after having failed a doping test during the recently concluded Lanka Premier League https://t.co/uQDCd7TTI0 pic.twitter.com/u6bG2AbiM7

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 16, 2024