బలమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్న గుజరాత్ టైటన్స్‌ను సన్‌రైజర్స్ బౌలర్లు అద్భుతంగా కట్టడి చేశారు. పవర్‌ప్లే ముగిసే సరికి 51/2 స్కోరు చేసిన గుజరాత్‌ బ్యాటర్లు.. ఆ తర్వాత భారీ షాట్లు ఆడటానికి కష్టపడాల్సి వచ్చింది. మాథ్యూవేడ్ (19), శుభ్‌మన్ గిల్ (7), సాయి సుదర్శన్ (11) నిరాశ పరిచారు. అయితే తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా (50 నాటౌట్) నిలకడైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు.

అయితే సన్‌రైజర్స్ బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడంతో భారీ షాట్లు ఆడటానికి ఇబ్బంది పడ్డాడు. అతని తర్వాత వచ్చిన డేవిడ్ మిల్లర్ (12) కూడా విఫలమవగా.. అభినవ్ మనోహర్ (35) ఫర్వాలేదనిపించాడు. అయితే అతనికి రెండుసార్లు జీవనదానం లభించింది. నటరాజన్ బౌలింగ్‌లో ఎయిడెర్ మార్క్రమ్, భువీ బౌలింగ్‌లో రాహుల్ త్రిపాఠీ అతని క్యాచ్‌లు జారవిడిచారు. అభినవ్ ఆ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోలేదనే చెప్పాలి.

చివర్లో రాహుల్ తెవాటియా (6) రనౌట్ అవగా.. ఇన్నింగ్స్ ఆఖరి బంతికి రషీద్ ఖాన్ (0) బౌల్డ్ అయ్యాడు. దీంతో నిర్ణీత 20 ఓవర్లు ముగిసేసరికి గుజరాత్ జట్టు ఏడు వికెట్ల నష్టానికి 162 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. సన్‌రైజర్స్ బౌలర్లలో భువీ, నటరాజన్ చెరో రెండు వికెట్లు తీయగా.. మార్కో జాన్సెన్, ఉమ్రాన్ మాలిక్ తలో వికెట్ తీసుకున్నారు.

