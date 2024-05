Srh Defeatged Rajasthan By 36 Runs Storms Into Final

SRH vs RR | చెపాక్‌లో తిప్పేసిన ష‌హ్‌బాజ్, అభిషేక్.. ఫైన‌ల్లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్

SRH vs RR : చెపాక్ గ‌డ్డ‌పై స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్(Sunrisers Hyderabad) అద్భుతం చేసింది. ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌ను తిర‌గ‌రాసిన క‌మిన్స్ సేన క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2లో సూప‌ర్ విక్ట‌రీతో ఫైన‌ల్‌కు దూసుకెళ్లింది. క్వాలిఫ‌య‌ర్ 1లో ఓట‌మి నుంచి తేరుకొన్న హైద‌రాబాద్.. రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్‌(Rajasthan Royals)కు త‌మ‌ అస‌లైన ఆట చూపించింది. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ ష‌హ్‌బాజ్ అహ్మ‌ద్‌(3/23), అభిషేక్ శ‌ర్మ (2/24)లు తిప్పేయ‌డంతో క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2లో రాజ‌స్థాన్ టాప్ బ్యాట‌ర్లు పెవ‌లియ‌న్‌కు క్యూ క‌ట్టారు. రాంచీ టెస్టు హీరో ధ్రువ్ జురెల్‌(55 నాటౌట్) ఒంట‌రి పోరాటం చేసినా ఓట‌మి త‌ప్పించ‌లేక‌పోయాడు. మే26న జ‌రిగే టైటిల్ పోరులో కోల్‌క‌తా నైట్ రైడ‌ర్స్‌(Kolkata Knight Riders)తో త‌ల‌ప‌డ‌నుంది.

ఐపీఎల్ ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో రికార్డులు బ‌ద్ద‌లు కొట్టిన స‌న్‌రైజ‌ర్స్ నాకౌట్ పోరులో స‌త్తా చాటింది. భారీ స్కోర్ కొట్ట‌క‌పోయినా ఆల్‌రౌండ్ షోతో అద‌ర‌గొట్టింది. 176 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని కాపాడుకొని కోల్‌క‌తాతో ఆదివారం(మే 26) ఫైన‌ల్ ఫైట్‌కు సిద్ధ‌మైంది.

స‌న్‌రైజ‌ర్స్ నిర్దేశించిన‌ స్వ‌ల్ప ఛేద‌న‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్ హిట్ట‌ర్లు విఫ‌ల‌య‌య్యారు. ఓపెన‌ర్ కార్డ్‌మ‌ర్(10)ను క‌మిన్స్ వెన‌క్కి పంపి తొలి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. 24 వ‌ద్ద‌ తొలి వికెట్ ప‌డినా .. ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(42) జోరు త‌గ్గించ‌లేదు. భువ‌నేశ్వ‌ర్ వేసిన ఆరో ఓవ‌ర్లో రెచ్చిపోయాడు. త‌న బ్యాట్ ప‌వ‌ర్ చూపిస్తూ సిక్స‌ర్, ఫోర్, ఫోర్, ఫోర్ బాదాడు. దాంతో, 6 ఓవ‌ర్ల‌కు రాజ‌స్థాన్ వికెట్ న‌ష్టానికి 51 ప‌రుగులు చేసింది. అయితే.. అంతా ఆ త‌ర్వాతి నాలుగు ఓవ‌ర్లోనే సీన్ మొత్తం మారిపోయింది.

3 ప‌రుగుల వ్య‌వ‌ధిలో..

ఒక‌ద‌శ‌లో 65/2 తో ఉన్న రాజ‌స్థాన్ ఒక్క‌సారిగా ప‌డిపోయింది. అభిషేక్, ష‌హ్‌బాజ్ విజృంభ‌ణ‌తో వ‌రుస‌గా వికెట్లు కోల్పోయింది. తొలుత డేంజ‌ర‌స్ య‌శ‌స్వీని ష‌హ్‌బాజ్ ఔట్ చేయ‌గా.. మ‌రో మూడు ప‌రుగుల వ్య‌వ‌ధిలోనే సంజూ శాంస‌న్‌(10)ను అభిషేక్ బోల్తా కొట్టించి హైద‌రాబాద్‌ను పోటీలోకి తెచ్చాడు. ఆ త‌ర్వాతి ఓవ‌ర్లో ష‌హ్‌బాజ్ ఈ సీజ‌న్‌లో భీక‌ర ఫామ్‌లో ఉన్న రియాన్ ప‌రాగ్(6)ను డ‌గౌట్‌కు చేర్చి రాజ‌స్థాన్‌ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాడు.



79 ప‌రుగుల‌కే ఐదు వికెట్లు ప‌డిన ద‌శ‌లో.. ఇంప్యాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ షిమ్రన్ హెట్‌మైర్(4) ఉన్నాడ‌నే భ‌రోసా. కానీ, అత‌డు సైతం దంచ‌లేక అభిషేక్ ఓవ‌ర్లో బౌల్డయ్యాడు. ఆ త‌ర్వాత రొవ్‌మ‌న్ పావెల్(6) స్లోగా ఆడినా ధువ్ జురెల్(55 నాటౌట్) బౌండ‌రీలతో చెల‌రేగాడు. ఏడో వికెట్‌కు 32 ర‌న్స్ జోడించి భ‌య‌పెట్టాడు. అయితే.. ఈ జోడీని న‌ట‌రాజ‌న్ విడ‌దీసి హైద‌రాబాద్‌ను గెలుపు వాకిట నిలిపాడు. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో న‌టరాజ‌న్ 5 ర‌న్స్ ఇవ్వ‌డంతో హైదరాబాద్ 36 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొందింది.

ఆదుకున్న క్లాసెన్, త్రిపాఠి

క్వాలిఫ‌య‌ర్ 1లో దారుణ ఓట‌మి నుంచి పాఠం నేర్వ‌ని స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ బ్యాట‌ర్లు క్వాలిఫ‌య‌ర్ 2లోనూ త‌డ‌బ‌డ్డారు. ఓపెన‌ర్లు ట్రావిస్ హెడ్(34), అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(12)లు జోరు చూపించ‌లేక‌పోయారు. రాహుల్ త్రిపాఠి(37) తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆదుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత హెన్రిచ్ క్లాసెన్‌(50) మ‌రోసారి ఆప‌ద్భాంద‌వుడి అవ‌తార‌మెత్తాడు. ఓ వైపు వ‌చ్చిన‌వాళ్లు వ‌చ్చిన‌ట్టు పెవిలియ‌న్‌కు క్యూ క‌డుతున్నా.. ఒంట‌రి పోరాటంతో జ‌ట్టుకు భారీ స్కోర్ అందించాడు. చివ‌ర్లో ఇంప్యాక్ట్‌ ప్లేయ‌ర్ ష‌హ్‌బాజ్ అహ్మ‌ద్(18) సాధికారిక ఇన్నింగ్స్‌తో హైద‌రాబాద్ నిర్ణీత ఓవ‌ర్లలో దాంతో, హైద‌రాబాద్ 9 వికెట్ల న‌ష్టానికి 175 కొట్టింది. రాజ‌స్థాన్ బౌల‌ర్లలో ట్రెంట్ బౌల్ట్(345), అవేశ్ ఖాన్(327)లు మూడేసి వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టారు.

