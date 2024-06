June 15, 2024 / 10:12 PM IST

EURO 2024 : ఫుట్‌బాల్ అభిమానులు ఆస‌క్తిక‌గా ఎదురుచూసిన ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌ యూరో చాంపియ‌న్‌షిప్(EURO 2024) మొద‌లైంది. జ‌ర్మ‌నీ(Germany)లో సంద‌డి వాతావ‌ర‌ణం న‌డుమ సాక‌ర్ పండుగ షురూ అయింది. ఈసారి 24 జ‌ట్లు టైటిల్ వేట‌కు సిద్ధ‌మ‌య్యాయి. ఒక్క‌దాంట్లో నాలుగు చొప్పున ఈ జ‌ట్ల‌ను మొత్తం ఆరు (ఏబీసీడీఈఎఫ్) గ్రూప్‌లుగా విభ‌జించారు. టోర్నీ తొలి పోరులో ఆతిథ్య జ‌ర్మ‌నీ జ‌య‌భేరి మోగించింది. స్కాంట్లాండ్‌ (Scotland)పై 5-1తో అద్భుత విజ‌యం సాధించి మూడు పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది.

అనంత‌రం జ‌రిగిన పోరులో స్విట్జ‌ర్‌లాండ్(Switzerland) బోణీ కొట్టింది. హంగేరీ జ‌ట్టుపై 3-1తో స్విస్ జ‌ట్టు సూప‌ర్ విక్ట‌రీ సాధించింది. ఇక గ్రూప్ ‘బి’ నుంచి స్పెయిన్(Spain), క్రొయేషియా(Croatia) జ‌ట్లు తొలి మ్యాచ్‌లో త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి.

జ‌ర్మ‌నీ వేదిక‌గా యూరో చాంపియ‌న్‌షిప్ నెల రోజుల పాటు జ‌రుగ‌నుంది. స్టార్ ఆట‌గాళ్ల స్ట‌న్నింగ్ గోల్స్‌తో పాటు ఉత్కంఠ పోరాటాలు ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించ‌నున్నాయి. ఫిఫా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(FIFA World Cup) త‌ర్వాత అతి పెద్దదైన‌ ఈ మెగా టోర్నీని 10 స్టేడియాల్లో నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. వాటిలో బెర్లిన్‌లోని ఒలింపియా స్టేడియం, మ్యూనిచ్‌లోని అలియంజ్ అరెనా(Allianz Arena) మైదానాలు ముఖ్య‌మైన‌వి. యూరో చాంపియ‌న్‌షిప్‌లో ఇట‌లీ(Italy) డిఫెండింగ్ చాంపియ‌న్‌గా అడుగుపెట్టిం. 2020లో ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో ఇట‌లీ ఫ పెనాల్టీల‌తో జ‌య‌భేరి మోగించి టైటిల్‌ను ఎగ‌రేసుకుపోయింది.

