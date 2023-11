November 7, 2023 / 11:54 AM IST

Spirit Of Cricket : వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో శ్రీ‌లంక ఆట‌గాడు ఎంజెల్ మాథ్యూస్(Angelo Mathews s) అనూహ్యా రీతితో టైమ్డ్ ఔట్‌(Timed Out)గా వెనుదిదిరిగాడు. టైమ్డ్ ఔట్ కోసం బంగ్లాదేశ్ అప్పీలు చేయ‌డంతో ‘స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్'(Spirit Of Cricket) మ‌రోసారి చ‌ర్చ‌నీయాంశంగా మారింది. అప్పీల్‌ను వెన‌క్కి తీసుకోక‌పోవ‌డంతో బంగ్లాదేశ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్‌కు తూట్లు పొడిచిందంటూ మాజీ ఆట‌గాళ్లు విమ‌ర్శిస్తున్నారు.

భార‌త మాజీ ఆఫ్ స్పిన్న‌ర్ హ‌ర్భ‌జ‌న్ సింగ్ (Harbhajan Singh) బంగ్లాదేశ్ అలా చేయ‌డం స‌మ‌ర్థ‌నీయం కాద‌న‌గా.. పాకిస్థాన్ మాజీ క్రికెట‌ర్లు షోయ‌బ్ అక్త‌ర్, షోయ‌బ్ మాలిక్‌లు బంగ్లా కెప్టెన్ తీరును త‌ప్పుబ‌ట్టారు. ‘కామ‌న్‌సెన్స్ అనేది లేదు. క్రికెట్ ఎటు వెళ్తోంది’ అంటూ పాక్ మాజీ సార‌థి మిస్బాహుల్ హ‌క్ వ్యాఖ్యానించాడు.

Dramatic scenes in Delhi with Angelo Mathews becoming the first batter to be timed out in international cricket 👀

Details 👉 https://t.co/Nf8v8FItmh#BANvSL #CWC23 pic.twitter.com/VwjFfLHOQp

— ICC (@ICC) November 6, 2023