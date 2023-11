November 7, 2023 / 10:03 AM IST

Rachin Ravindra : వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో మెరుపు బ్యాటింగ్‌తో ఆక‌ట్టుకుంటున్న న్యూజిలాండ్ యువ ఓపెన‌ర్ ర‌చిన్ రవీంద్ర‌(Rachin Ravindra) జాక్‌పాట్ కొట్టాడు. సుడిగాలి ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడుతున్న‌ ఈ లెఫ్ట్‌హ్యాండ‌ర్ మ‌ళ్లీ టెస్టు జ‌ట్టుకి ఎంపిక‌య్యాడు. ప్ర‌పంచ క‌ప్ త‌ర్వాత బంగ్లాదేశ్‌(Bangladesh)తో రెండు టెస్టుల సిరీస్ కోసం న్యూజిలాండ్ క్రికెట్(Newzealand Cricket) ర‌వీంద్ర‌తో పాటు స్పిన్న‌ర్ మిచెల్ శాంట్న‌ర్‌ను సెలెక్ట్ చేసింది.

సీనియ‌ర్ పేస‌ర్ టిమ్ సౌథీ(Tim Southee) కెప్టెన్‌గా 15 మంది ఆట‌గాళ్ల జాబితాను మంగ‌ళ‌వారం న్యూజిలాండ్ క్రికెట్ విడుదల చేసింది. ర‌వీంద్ర నిరుడు స్వ‌దేశంలో బంగ్లాతో చివరి టెస్టు మ్యాచ్ ఆడాడు. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో సంచ‌ల‌న బ్యాటింగ్ చేస్తున్న అత‌డు ప్ర‌పంచ టెస్టు చాంపియ‌న్(WTC) రేసులో కివీస్‌కు కీల‌కం కానున్నాడు. టెస్టు సిరీస్ కోసం న్యూజిలాండ్ జ‌ట్టు న‌వంబ‌ర్ 21న బంగ్లాదేశ్‌కు బ‌య‌లుదేర‌నుంది.

The squad for the team’s first series of the new @ICC World Test Championship cycle starting in Bangladesh later this month. Tests against @BCBtigers in Sylhet and Dhaka. More | https://t.co/8btzFtKGQH #BANvNZ pic.twitter.com/bxvtZ81BdA

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 6, 2023