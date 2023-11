November 7, 2023 / 09:32 AM IST

Womens Hockey Team : ప్ర‌తిష్ఠాత్మ‌క‌మైన‌ ఆసియా చాంపియన్స్ ట్రోఫీ(Asia Champions Trophy 2023) చాంపియ‌న్‌గా నిలిచిన‌ భార‌త మ‌హిళ‌ల హాకీ జట్టుపై ప్ర‌శంస‌లు కురుస్తున్నాయి. అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న‌తో దేశానికి రెండోసారి టైటిల్ అందించిన జ‌ట్టు స‌భ్యుల‌కు హాకీ ఇండియా(Hockey India) రివార్డు ప్ర‌క‌టించింది. ఒక్కొక్క‌రికి రూ.3 ల‌క్ష‌లు ఇవ్వ‌నున్న‌ట్టు వెల్ల‌డించింది. అంతేకాదు జ‌ట్టు విజ‌యంలో కీల‌క పాత్ర పోషించిన‌ కోచింగ్ సిబ్బందికి కూడా త‌లా రూ.1.5ల‌క్ష‌ల న‌జరానా ఇవ్వ‌నున్న‌ట్టు హాకీ ఇండియా తెలిపింది.

సొంతగ‌డ్డ‌పై జ‌రిగిన ఈ టోర్నీలో స‌వితా పూనియా(Savita Punia) నేతృత్వంలోని భార‌త జ‌ట్టు చాంపియ‌న్‌గా నిలిచింది. రాంచీలో ఆదివారం జ‌రిగిన టైటిల్ పోరులో జ‌పాన్‌(Japan)పై 4-0తో గెలుపొంది.. రెండోసారి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. మ‌రంగ్ గొమ్కే జైపాల్ సింగ్ అస్ట్రో ట‌ర్ఫ్ హాకీ స్టేడియంలో జ‌రిగిన ఫైన‌ల్లో.. భార‌త ప్లేయ‌ర్ల దూకుడు ముందు జ‌పాన్ జ‌ట్టు తేలిపోయింది.

‘Congratulations to India for clinching the 2023 Jharkhand Women’s Asian Champions Trophy! And hats-off to the organisers in Ranchi for having put together such an outstanding event! We look forward to being back in Ranchi in January for the FIH Hockey Olympic Qualifier!’ -… pic.twitter.com/MzeMc1zjNP

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) November 6, 2023