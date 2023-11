November 15, 2023 / 11:14 AM IST

ముంబై: వ‌న్డేల్లో క్రికెట‌ర్ల తాజా ర్యాంకింగ్స్‌ను ఐసీసీ(ICC Rankings) రిలీజ్ చేసింది. వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్ సెమీస్ వేళ‌.. బౌల‌ర్లు, బ్యాట‌ర్లు, ఆల్‌రౌండ‌ర్ల లిస్టును ప్ర‌జెంట్ చేశారు. నెంబ‌ర్ వ‌న్ బౌల‌ర్‌గా సౌతాఫ్రికా స్పిన్న‌ర్ మ‌హారాజ్‌.. లిస్టులో టాప్ ప్లేస్ కొట్టేశాడు. ఇటీవ‌ల గ‌త కొన్ని వారాల నుంచి బౌల‌ర్ స్థానం ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడూ మారుతోంది. న‌వంబ‌ర్ ఒక‌టో తేదీన షాహీన్ అఫ్రిది ఫ‌స్ట్ ర్యాంక్‌లో ఉన్నాడు. కానీ న‌వంబ‌ర్ 8వ తేదీన ఆ స్థానాన్ని సిరాజ్ ఆక్ర‌మించేశాడు. కానీ ఇవాళ రిలీజ్ చేసిన లిస్టులో మ‌హారాజ్ టాప్ బౌల‌ర్‌గా నిలిచాడు.

మ‌హారాజ్ గ‌త మూడు మ్యాచుల్లో ఏడు వికెట్లు తీశాడు. సిరాజ్ మూడు మ్యాచుల్లో ఆరు వికెట్లు తీశాడు. అయితే ఇప్పుడు ఇద్ద‌రి మ‌ధ్య మూడు రేటింగ్ పాయింట్స్ మాత్ర‌మే తేడా ఉంది. బుమ్రా, కుల్దీప్‌లు టాప్ 5లో ఉన్నారు.

ఇక బ్యాటింగ్‌లో శుభ‌మ‌న్ గిల్ ఫ‌స్ట్ ప్లేస్‌లో కొన‌సాగుతున్నాడు. బాబ‌ర్ ఆజ‌మ్‌ను వెన‌క్కి నెట్టేసిన అత‌ను ఇంకా అగ్ర‌స్థానంలోనే దూసుకెళ్తున్నాడు. కోహ్లీ, రోహిత్‌లు నాలుగ‌వ‌, అయిద‌వ స్థానాల్లో ఉన్నాడు. డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో అద‌ర‌గొట్టిన మ్యాక్స్‌వెల్ బ్యాటింగ్ లిస్టులో 17 స్థానాలు పైకి వ‌చ్చేశాడు.

