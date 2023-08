August 3, 2023 / 03:56 PM IST

Hashim Amla : ద‌క్షిణాఫ్రికా వెట‌ర‌న్ క్రికెట‌ర్(Souh Africa Veteran) హ‌షీమ్ ఆమ్లా(Hashim Amla) కొత్త అవ‌తారం ఎత్తాడు. నాలుగేళ్ల క్రితం అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన ఈ దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడు త్వ‌ర‌లోనే కోచ్‌గా సేవ‌లు అందించ‌నున్నాడు. అవును.. ద‌క్షిణాఫ్రికాకు చెందిన‌ గాటెంగ్‌ ల‌య‌న్స్(Gauteng Lions) జ‌ట్టు బ్యాటింగ్ కోచ్‌(Batting Coach)గా ఆమ్లాకు అవ‌కాశం వ‌చ్చింది. ఈ స‌ఫారీ మాజీ కెప్టెన్ మూడేళ్ల పాటు ల‌య‌న్స్ జ‌ట్టు కోచ్‌గా కొన‌సాగ‌నున్నాడు.

‘ల‌య‌న్స్ జట్టు కోచ్‌గా ఎంపికైనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ జ‌ట్టు దేశానికి ఎంతోమంది ఆట‌గాళ్ల‌ను అందిస్తోంది. ఈ టీమ్‌లోని క్రికెట‌ర్ల‌తో క‌లిసి ప‌నిచేయ‌డాన్ని గొప్ప గౌర‌వంగా భావిస్తున్నా’ అని ఆమ్లా ఓ ప్ర‌క‌ట‌న‌లో తెలిపాడు. అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో సుదీర్ఘ అనుభ‌వం ఉన్న ఆమ్లా కోచ్‌గా ఏ మేర‌కు రాణిస్తాడనేది ఆస‌క్తిక‌రంగా మారింది. గ‌తంలో అత‌ను ముంబై ఇండియ‌న్స్ కేప్‌టౌన్ (MI Capetown)జ‌ట్టుకు బ్యాటింగ్ క‌న్స‌ల్టెంట్‌గా ప‌నిచేశాడు.

