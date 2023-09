September 17, 2023 / 05:53 PM IST

Mohammad Siraj : ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) ఫైన‌ల్లో భార‌త పేస‌ర్ మ‌హ్మ‌ద్ సిరాజ్(Mohammad Siraj) సంచ‌ల‌న బౌలింగ్ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేశాడు. ఈ స్పీడ్‌స్ట‌ర్ 6 వికెట్ల‌తో శ్రీ‌లంక(Srilanka)ను కోలుకోలేని దెబ్బ తీశాడు. బుల్లెట్ లాంటి బంతుల‌తో లంక టాపార్డ‌ర్‌ను కూల్చిన సిరాజ్ కెరీర్ బెస్ట్ గ‌ణాంకాలు న‌మోదు చేశాడు.

అంతేకాదు ఈ మెగా టోర్నీ ఫైన‌ల్లో ఆరు వికెట్లు తీసిన రెండో బౌల‌ర్‌గా రికార్డుగా రికార్డుల్లోకెక్కాడు. ఇంత‌కుముందు శ్రీ‌లంక దిగ్గ‌జం అజంత మెండిస్(Ajanta Mendis) ఈ ఫీట్ సాధించాడు. పాకిస్థాన్‌లోని క‌రాచీలో 2008లో భార‌త జ‌ట్టుపై మెండిస్ ఆరు వికెట్లు ప‌డ‌గొట్టాడు.

తొలి ఓవ‌ర్ మెయిడెన్ వేసిన సిరాజ్ ఆ త‌ర్వాత ఓవ‌ర్లో ఏకంగా ఓకే ఓవ‌ర్లో నాలుగు కీల‌క‌ వికెట్లు తీశాడు. దాంతో, అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఈ ఫీట్ సాధించిన తొలి భార‌త బౌల‌ర్‌గా సిరాజ్ రికార్డు సృష్టించాడు. నాలుగో ఓవర్ మొద‌టి బంతికి ఓపెన‌ర్ పథుమ్ నిస్సంక‌(2)ను ఔట్ చేశాడు. ఆ త‌ర్వాతి మూడు, నాలుగు బంతుల్లో స‌ధీర స‌మ‌ర‌విక్ర‌మ‌(0), చ‌రిత అస‌లంక‌(0)ను ఔట్ చేశాడు.

