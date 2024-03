March 25, 2024 / 07:52 PM IST

IPL 2024 RCB vs PBKS : చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో పంజాబ్ కింగ్స్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. సిరాజ్ బౌలింగ్‌లో వ‌రుస‌గా రెండు బౌండ‌రీలు బాదిన జానీ బెయిర్‌స్టో(8) మూడో బంతికి ఔట‌య్యాడు. షార్ట్ బంతిని ఆడ‌బోయి కోహ్లీ చేతికి చిక్కాడు. దాంతో, 17 ప‌రుగుల వ‌ద్ద పంజాబ్ మొద‌టి వికెట్ ప‌డింది. శిఖ‌ర్ ధావ‌న్(10), ప్ర‌భ్‌సిమ్రాన్ సింగ్(5)లు ఆచితూచి ఆడుతున్నారు. 4 ఓవ‌ర్ల‌కు పంజాబ్ స్కోర్.. 21/1.

టాస్ గెలిచిన డూప్లెసిస్ పంజాబ్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించాడు. తొలి ఓవ‌ర్‌లో సిరాజ్ ఏడు ర‌న్స్ ఇచ్చాడంతే. ఆ త‌ర్వాత య‌శ్ ద‌యాల్ సైతం 2 ర‌న్స్ ఇచ్చాడు. దాంతో, మూడో ఓవ‌ర్లో దంచే ప్ర‌య‌త్నంలో బెయిర్‌స్టో వికెట్ పారేసుకున్నాడు.

