Rohit Sharma | భారత క్రికెట్‌ సారథి రోహిత్‌ శర్మకు ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ. ఒకటి, రెండు మ్యాచ్‌లు ఓడిపోయినా అతడు పెద్దగా పట్టించుకోడు. ఆటగాళ్ల ఫామ్‌పైనా అతడు పూర్తి భరోసాగా ఉంటాడు. ఆ ఆత్మవిశ్వాసమే అతడిని ఆధునిక క్రికెట్‌లో మెరుగైన ఆటగాడిగానే గాక నమ్మకమైన సారథిగా నిలబెడుతోంది. గత రెండున్నరేండ్లుగా భారత క్రికెట్‌కు విజయాలను అలవాటుగా చేసిన హిట్‌మ్యాన్‌కు చిన్ననాటి నుంచే ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువట. చిన్నప్పుడు అతడు రోహిత్‌తో కలిసి రోడ్డుమీద వెళ్తుంటే మెర్సిడీస్‌ కారు కనబడితే.. ‘సర్‌ నేను పెద్దయ్యాక ఆ కారు కొంటా..’ అని కాన్ఫిడెంట్‌గా చెప్పాడట. ఈ విషయాన్ని అతడి చిన్ననాటి కోచ్‌ దినేశ్‌ తెలిపాడు. ఓ ఇంటర్వ్యూలో అతడు ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించాడు.

దినేశ్‌ మాట్లాడుతూ.. ‘‘రోహిత్‌కు చిన్ననాటి నుంచే ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ. అతడు ముంబై అండర్‌ – 19 టీమ్‌కు సెలక్ట్‌ అయినప్పుడు మేము ఒక దగ్గర ఆగాం. అప్పుడు రోడ్డుమీద ఒక మెర్సిడిస్‌ బెంజ్‌ కారు వెళ్తూ కనబడింది. దానిని చూసిన రోహిత్‌.. ‘సార్‌, ఫ్యూచర్‌లో ఒకరోజు నేను ఆ కార్‌ కొంటా’ అని నాతో చెప్పాడు. అప్పుడు నేను అతడితో నీకేమైనా పిచ్చా.. అది చాలా ఖరీదైన కారు. దానిని నువ్వు ఎలా కొంటావ్‌..? అని అడిగాను. దానికి రోహిత్‌ బదులిస్తూ.. ‘మీరు చూడండి. నేను కచ్చితంగా ఆ కార్‌ను కొంటాను..’ అని చెప్పాడు..’’ అని దినేశ్‌ అన్నాడు.

Rohit Sharma’s childhood coach said, “once Rohit and I saw a Mercedes car and he said, ‘Sir, I will buy this car one day’. I told him, ‘are you mad? These are too expensive’. But he said, ‘you see, I will buy it'”. pic.twitter.com/XJ1HEoYNd2

